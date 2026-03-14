Merson: 'Tottenham tính sa thải HLV Tudor sau trận gặp Liverpool'

AnhTheo cựu danh thủ Paul Merson, HLV tạm quyền Igor Tudor vẫn chưa bị Tottenham sa thải vì không nhà cầm quân nào muốn tiếp quản đội bóng ngay trước trận gặp Liverpool ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Tudor mới được bổ nhiệm hôm 13/2, nhưng vị trí đã lung lay dữ dội. HLV người Croatia toàn thua cả 4 trận kể từ lúc làm tạm quyền, khi Tottenham thua Arsenal 1-4, Fulham 1-2, Crystal Palace 1-3 ở Ngoại hạng Anh và Atletico 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Ngoài chuyên môn, Tudor còn bị chỉ trích về cách quản lý cầu thủ. Trong trận thua Atletico, ông gây tranh cãi khi chọn Antonin Kinsky bắt chính thay vì Guglielmo Vicario, rồi buộc phải thay đổi khi thủ môn này mắc hai sai lầm liên tiếp trong 17 phút đầu. Tudor phớt lờ khi Kinsky rời sân và đi thẳng vào đường hầm, trong khi các đồng đội chạy tới động viên.

Bất chấp những đồn đoán về việc sớm bị sa thải, Tudor vẫn sẽ dẫn dắt Tottenham ở trận gặp Liverpool tại Anfield ngày 15/3. Nếu tiếp tục thất bại, đội bóng Bắc London có nguy cơ rơi xuống nhóm ba đội cuối bảng.

HLV Igor Tudor phớt lờ Antonin Kinsky khi rút anh khỏi sân trong trận Tottenham thua Atletico 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 10/3/2026. Ảnh: PA Wire

Theo Merson, lý do duy nhất khiến Tudor vẫn tại vị là bởi Tottenham chưa muốn thay HLV ngay trước trận đấu khó khăn.

"Tôi vừa ngạc nhiên vừa không", Merson nói trên Sky Sports khi được hỏi về việc Tudor chưa bị sa thải. "Ngạc nhiên vì kết quả tệ hại, nhưng cũng không vì trận tiếp theo là làm khách trước Liverpool. Tôi không biết HLV nào muốn tiếp quản đội ngay trước trận này. Có những thời điểm nhất định. Tôi nghĩ họ sẽ chờ trận này qua đi, sau đó mới có thêm một tuần để chuẩn bị cho trận quan trọng tiếp theo".

Cựu danh thủ người Anh thậm chí dự đoán Tottenham sẽ có HLV mới ở trận tiếp theo gặp Nottingham Forest ngày 22/3. "Tottenham sẽ chờ tới sau trận gặp Liverpool mới ra quyết định", Merson nói thêm. "Tôi sẽ rất bất ngờ nếu tuần tới, ở trận gặp Nottingham Forest, Tudor vẫn còn là HLV".

Theo tờ The Athletic, Tottenham đang chủ động tìm kiếm phương án thay thế Tudor. Khi được hỏi về tin đồn này, Tudor phản bác quan điểm cho rằng một HLV mới có thể lập tức thay đổi tình hình.

"Mọi người nghĩ rằng chỉ cần người mới đến là mọi thứ sẽ thay đổi và vấn đề sẽ được giải quyết", HLV 47 tuổi nói với Sky Sports. "Điều đó khiến tôi bật cười. Khi người ta muốn HLV mới, đó là vì họ hy vọng vào điều gì đó mới mẻ. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy".

Nhà cầm quân người người Croatia cũng thừa nhận môi trường bóng đá hiện nay khiến mọi quyết định đều bị soi xét. "Trong thế giới mà ai cũng có ý kiến, bạn không thể làm hài lòng tất cả", ông bày tỏ. "Điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung vào những gì có thể thay đổi, giữ bình tĩnh và tin vào bản thân".

Hồng Duy (theo Daily Mail)