'Top Gun: Maverick' thu 248 triệu USD tuần đầu

Bom tấn "Top Gun: Maverick" thu 248 triệu USD sau tuần công chiếu, thành tích phim mở màn tốt nhất sự nghiệp của Tom Cruise.

Theo Deadline, phần hai của thương hiệu Top Gun kiếm 151 triệu USD dịp cuối tuần qua tại riêng thị trường Bắc Mỹ. Giới chuyên môn đánh giá thành tích ấn tượng dù chưa đủ vượt kỷ lục phòng vé dịp lễ Memorial Day của Pirates of the Caribbean: At World’s End (153 triệu USD), lập năm 2007. Toàn cầu, phim kiếm tổng 248 triệu USD và là doanh thu mở màn cao nhất trong sự nghiệp hơn 40 năm của Tom Cruise.

Trailer Top Gun Maverick (2022) Trailer "Top Gun: Maverick". Video: CGV

Các báo cáo thị trường chỉ ra 58% khán giả của Top Gun: Maverick là đàn ông. Đồng thời, phim hấp dẫn nhóm người xem lớn tuổi, với 55% ở độ tuổi trên 35. Theo cuộc khảo sát của Deadline, hơn một nửa số khán giả được hỏi cho biết tác phẩm vượt kỳ vọng. 30% khán giả nói sẽ trở lại rạp để xem lần hai.

Rich Gelfond - giám đốc của IMAX - nói với Deadline: "Nếu bạn nghĩ điện ảnh đã chết, hãy đi xem Top Gun: Maverick. Bộ phim báo hiệu mùa bom tấn hè đã trở lại. Sau khi ngồi trong rạp với màn hình khổng lồ và dàn âm thanh công suất lớn, bạn sẽ nghĩ rằng không có cách nào khác tuyệt vời hơn để thưởng thức bộ phim này. Chúng tôi xin ngả mũ thán phục Tom Cruise, đạo diễn Joe Kosinski và êkíp dũng cảm của họ".

* Xem thêm: 'Top Gun 2': Nhiệm vụ bất khả thi trên không

Top Gun: Maverick là một trong những phim Hollywood chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19, phải lùi lịch ra rạp gần hai năm. Khâu sản xuất kéo dài khiến dự án bị đội vốn. Tác phẩm phát hành tại Mỹ ngày 27/5, trùng dịp lễ Memorial Day (Lễ Chiến sĩ trận vong). Trong phim, Tom Cruise tiếp tục vào vai chàng phi công Pete Mitchell như phần một phát hành 35 năm trước. Mitchel bước vào nhiệm vụ mới sau khi hội ngộ Bradley (Miles Teller) - con trai người bạn quá cố.

Đạt Phan