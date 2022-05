Tom Cruise nhận Cành Cọ Vàng danh dự

PhápTài tử Tom Cruise được ban tổ chức LHP Cannes trao giải Cành Cọ Vàng danh dự sau buổi công chiếu "Top Gun: Maverick".

Theo AP, Tom Cruise cùng các diễn viên Top Gun: Maverick như Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm hay Glen Powell đến liên hoan phim hôm 18/5 dự buổi công chiếu. Pierre Lescure - chủ tịch sự kiện - bất ngờ thông báo trao tặng tài tử giải Cành Cọ Vàng danh dự, dành cho những người có đóng góp đặc biệt cho điện ảnh nhưng chưa chiến thắng tại Cannes.

Tom Cruise nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự tại LHP Cannes 2022. Ảnh: AFP

Ban tổ chức phát một đoạn video điểm lại những vai diễn làm nên tên tuổi Tom Cruise để vinh danh anh. Tài tử cũng phát biểu và trả lời phỏng vấn về đam mê điện ảnh của bản thân. Khi được hỏi lý do mạo hiểm tự đóng các cảnh hành động, Cruise đáp: "Người ta không bao giờ hỏi Gene Kelly cứ phải nhảy múa trong phim của ông ấy".

Dàn máy bay nhào lộn khi Tom Cruise đến Cannes 2022 (Video: LeHuffPost) Dàn máy bay nhào lộn chào đón Tom Cruise đến Cannes 2022. Video: LeHuffPost

Tài tử đến sự kiện bằng ôtô, không lái trực thăng như buổi ra mắt tại San Diego (Mỹ) hồi đầu tháng. Cruise dành vài phút chụp ảnh, ký tặng người hâm mộ trước khi bước lên thảm đỏ. LHP Cannes nằm trong tour quảng bá của đoàn phim Top Gun: Maverick. Tác phẩm chỉ tham gia trình chiếu, không tranh giải. Khán giả dành năm phút đứng vỗ tay tán thưởng sau khi xem phim. Điểm đến tiếp theo của êkíp là thành phố London, Anh.

Trailer Top Gun Maverick (2022) Trailer "Top Gun: Maverick". Video: CGV

Top Gun: Maverick là một trong những phim Hollywood chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19, phải lùi lịch ra rạp gần hai năm. Khâu sản xuất kéo dài khiến dự án bị đội vốn. Trong phim, Tom Cruise tiếp tục vào vai chàng phi công Pete Mitchel như phần một phát hành 35 năm trước. Mitchel bước vào nhiệm vụ mới sau khi hội ngộ Bradley (Miles Teller) - con trai người bạn quá cố. Tác phẩm sẽ phát hành tại Mỹ vào ngày 27/5, trùng dịp lễ Memorial Day (Lễ Chiến sĩ trận vong).

Tom Cruise sinh năm 1962, cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg. Thời mới đóng hành động, anh thường bị trêu chọc vì chiều cao khiêm tốn. Tuy nhiên nhờ chế độ tập luyện khoa học, nam diễn viên được mệnh danh như "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Anh từng đóng Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back... Tài tử không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng từ sau vụ ly hôn ồn ào với Katie Holmes năm 2012.

Đạt Phan (theo AP)