Phim mới của Tom Cruise nhận 'mưa' lời khen

Nhiều nhà phê bình nhận xét "Top Gun: Maverick" là một trong những phim hay nhất sự nghiệp diễn xuất của Tom Cruise.

Trailer Top Gun Maverick (2022) Trailer "Top Gun: Maverick". Video: CGV

Sau các buổi công chiếu đầu tiên, Top Gun: Maverick đạt điểm tươi 97% từ 88 bài phê bình theo thống kê của Rotten Tomatoes. Tác phẩm cũng nhận điểm trung bình cao, khoảng 8,5/10 từ đánh giá của các chuyên gia. Một số nhà phê bình nói phim "bắt buộc phải xem tại màn hình lớn ở rạp" và "là một trong những dự án xuất sắc trong sự nghiệp của Tom Cruise".

Đa phần ý kiến cho rằng Top Gun: Maverick làm hài lòng người hâm mộ thương hiệu. Cây viết Philip De Semlyen của tờ Time Out nhận định: "Đây là phần tiếp nối chắc chắn khiến fan của Top Gun thích thú". Brian Truitt của USA Today nói những phân cảnh đầu tiên khiến khán giả hồi tưởng lại phần phim năm 1986. David Rooney của Hollywood Reporter khen Top Gun: Maverick có chất lượng vượt xa tập một.

Tờ Independent và Variety gọi Top Gun: Maverick là một trong những phim bom tấn hay nhất mọi thời. Robbie Collin của tờ Daily Telegraph nói dự án là phim hành động hấp dẫn nhất trong nhiều năm, kể từ Mad Max: Fury Road (2015). Anh cũng nhận xét tác phẩm mang đậm màu sắc cá nhân của Tom Cruise, thể hiện những phẩm chất tốt nhất của anh trên màn ảnh. Trong khi đó, nhà phê bình David Ehrlich của IndieWire viết: "Nếu bản 1986 là một dự án thú vị vì đã giúp Tom Cruise nổi tiếng. Maverick là một bộ phim vĩ đại vì đã giúp biến Tom thành một biểu tượng bất tử".

Tom Cruise trong vai phi công Pete Mitchel. Ảnh: Paramount Pictures

Ngoài Tom Cruise, màn tái xuất của Val Kilmer trong vai Iceman nhận nhiều lời khen dù không chiếm sóng nhiều. Miles Teller, Jennifer Connelly cũng tạo điểm nhấn với các vai phụ. Peter Debruge của tờ Variety hy vọng êkíp phát triển thêm các ngoại truyện về những nhân vật phụ này.

Top Gun: Maverick là một trong những phim Hollywood chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19, phải lùi lịch ra rạp gần hai năm. Khâu sản xuất kéo dài khiến dự án bị đội vốn. Tác phẩm sẽ phát hành tại Mỹ vào ngày 27/5, trùng dịp lễ Memorial Day (Lễ Chiến sĩ trận vong).

Trong phim, Tom Cruise tiếp tục vào vai chàng phi công Pete Mitchel như phần một phát hành 35 năm trước. Mitchel bước vào nhiệm vụ mới sau khi hội ngộ Bradley (Miles Teller) - con trai người bạn quá cố. Theo USA Today, Cruise lái máy bay ở một số cảnh để tăng tính chân thật cho phim.

Tom Cruise sinh năm 1962, cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg. Thời mới đóng hành động, anh thường bị trêu chọc vì chiều cao khiêm tốn. Tuy nhiên nhờ chế độ tập luyện khoa học, nam diễn viên được mệnh danh như "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Anh từng đóng Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back...Tài tử không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng từ sau vụ ly hôn ồn ào với Katie Holmes năm 2012.

Đạt Phan