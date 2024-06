Top 5 đôi giày chạy siêu đệm

Độ nẩy thực tế của Hoka Skyward X

Phần đế giữa dày tới 49mm ở gót và 44mm ở mũi giày là đặc trưng của Skyward X. Đế giữa sử dụng siêu bọt đệm PEBA, đem lại sự êm ái và hoàn trả năng lượng tốt, thậm chí có độ “nhún”, được chuyên gia Meaghan Murray tại chuyên trang Believe in the Run mô tả, như một giàn nhún.