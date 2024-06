Skyward X - siêu giày 'chọc trời' cho chạy tập

Hoka là nhãn hàng mới nhất tham gia vào cuộc đua sản xuất siêu giày chạy tập với Hoka Skyward X có bộ đế cao tới 49 mm và hình dáng bánh mỳ.

Những năm gần đây, việc những đôi giày chạy tập sở hữu bộ đệm giữa cao và cồng kềnh như một chiếc bánh mì đã trở nên quen thuộc với runner. Những "siêu giày" này thường sẽ được sử dụng cho những buổi chạy không biến tốc như chạy tập, chạy phục hồi, hoặc chạy dài ở tốc độ trung bình cao.

Với một thương hiệu chuyên về giày chạy bộ và đang sở hữu một trong những đôi giày chạy tập chất lượng nhất trên thị trường hiện nay - Clifton 9, Hoka không nằm ngoài xu hướng này. Mới đây, nhà sản xuất Mỹ đã cho ra mắt siêu giày chạy tập Hoka Skyward X. Và đúng như cái tên có nghĩa là "chọc trời", Skyward X sở hữu bộ đế cao tới 49mm.

Tổng thể thiết kế siêu giày Hoka Skyward X như một chiếc bánh mì khổng lồ. Phần thân trên sử dụng công nghệ Flat Knit (đan), cùng đệm gót và đệm lưỡi gà giúp bàn chân của runner được bảo vệ.

Phần đế giữa dày tới 49mm ở gót và 44mm ở mũi giày là đặc trưng của Skyward X. Đế giữa sử dụng siêu bọt đệm PEBA, đem lại sự êm ái và hoàn trả năng lượng tốt, thậm chí có độ "nhún", được chuyên gia Meaghan Murray tại chuyên trang Believe in the Run mô tả, như một dàn nhún.

Bên trên lớp PEBA, Hoka sử dụng khung SCF EVA ngay dưới bàn chân giúp tăng hỗ trợ cho bàn chân cũng như đặt thanh sợi carbon để ổn định lớp siêu bọt đệm, điều hướng đôi giày về phía trước.

Thanh carbon của Skyward X cũng không phải là một thanh nguyên miếng, mà thiết kế hình chữ H, bám dọc theo mép ngoài của đôi giày, đảm bảo sự ổn định cho từng bước chạy. Thanh carbon này cũng hỗ trợ hoàn trả năng lượng rất vừa phải khi kết hợp với dáng giày Rocker trứ danh của Hoka, cải thiện guồng chân của runner.

Cấu tạo với sáu lớp của Hoka Skyward X. Ảnh: Hoka

Lớp cao su đế ngoài của Skyward X là lớp cao su chống mài mòn cao, sẵn sàng bào đường hàng trăm km. Chi tiết này có thể giúp Hoka cạnh tranh với adidas - nhãn hàng Đức có các dòng sản với lớp đế ngoài bằng cao su của hãng chuyên cung cấp lốp xe đua F1 Continental.

Phần cao su đế ngoài của Skyward X giúp chống mài mòn, và tăng độ bền sau các bài chạy dài. Ảnh: Hoka

Điểm trừ của Hoka Skyward X nằm ở trọng lượng 306 gram. Khi chạy biến tốc, runner sẽ cảm nhận được trọng lượng của đôi giày. Tuy nhiên, khi chạy phục hồi, chạy tập hay chạy dài ở dải tốc độ trung bình cao, Hoka Skyward X duy trì được độ nảy mà không khiến runner bị ì chân.

Với mức giá 5,199,000đ, Hoka Skyward X là lựa chọn phù hợp với những runner mới muốn trải nghiệm siêu giày tập sử dụng đệm tối đa và thanh carbon, hoặc những runner có kinh nghiệm, yêu thích chạy tập với siêu giày có độ êm và nảy, và đủ khỏe để cân được trọng lượng của đôi giày.

Các thông số cơ bản của Hoka Skyward X

Trọng lượng (gram, tính theo size 9 US): 306

Stack Height (chiều cao của phần bộ đệm giữa tính từ mặt đất đến bàn chân khi đi giày): 49 mm

Drop (chênh lệch chiều cao của phần bộ đệm giữa gót giày và phần mũi giày): 5 mm

Giá (niêm yết tại Việt Nam): 5.199.000 đồng

Tô Thành