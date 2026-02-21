Top 10 cầu thủ lương cao ở Ngoại hạng Anh 2025-2026

Bruno Fernandes nhận 404.000 USD mỗi tuần, đứng thứ năm trong danh sách. Từ khi gia nhập năm 2020, tiền vệ Bồ Đào Nha ghi 104 bàn và kiến tạo 99 lần sau 315 trận. Anh được trao băng đội trưởng năm 2023, thay thế Harry Maguire khi đó sa sút phong độ. Hợp đồng hiện tại kéo dài tới hè 2027, nhưng Fernandes không loại trừ khả năng ra đi hè này. Khi Casemiro rời đội cuối mùa này, tiền vệ 31 tuổi sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Old Trafford.