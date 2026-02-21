Top 10 cầu thủ lương cao ở Ngoại hạng Anh 2025-2026

Trung phong Gabriel Jesus đứng thứ 10 với mức lương khoảng 357.000 USD mỗi tuần. Tiền đạo người Brazil gia nhập Arsenal năm 2022 sau giai đoạn giàu thành tích cùng Man City, nơi anh giành 4 danh hiệu Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối dai dẳng khiến anh nhiều lần nghỉ dài hạn. Tháng 12 vừa qua, Jesus trở lại sau 11 tháng điều trị đứt dây chằng chéo trước và đã ghi 5 bàn kể từ đó.
Trung phong Gabriel Jesus đứng thứ 10 với mức lương khoảng 357.000 USD mỗi tuần. Tiền đạo người Brazil gia nhập Arsenal năm 2022 sau giai đoạn giàu thành tích cùng Man City, nơi anh giành 4 danh hiệu Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối dai dẳng khiến anh nhiều lần nghỉ dài hạn. Tháng 12 vừa qua, Jesus trở lại sau 11 tháng điều trị đứt dây chằng chéo trước và đã ghi 5 bàn kể từ đó.
Xếp ngay trên là Kai Havertz (phải) với 377.000 USD mỗi tuần. Cầu thủ người Đức chuyển từ Chelsea sang Arsenal hè 2023 với giá 88 triệu USD. Nhà vô địch Champions League 2021 đã ghi 31 bàn và có 15 kiến tạo sau 94 trận. Dù vậy, vấn đề thể lực vẫn là trở ngại lớn khi anh vừa trở lại từ chấn thương đầu gối nghiêm trọng, lại gặp vấn đề gân kheo trong tháng này.
Xếp ngay trên là Kai Havertz (phải) với 377.000 USD mỗi tuần. Cầu thủ người Đức chuyển từ Chelsea sang Arsenal hè 2023 với giá 88 triệu USD. Nhà vô địch Champions League 2021 đã ghi 31 bàn và có 15 kiến tạo sau 94 trận. Dù vậy, vấn đề thể lực vẫn là trở ngại lớn khi anh vừa trở lại từ chấn thương đầu gối nghiêm trọng, lại gặp vấn đề gân kheo trong tháng này.
Cùng mức lương 377.000 USD mỗi tuần là Alexander Isak (trái). Tiền đạo Thụy Điển gia nhập Liverpool với phí chuyển nhượng kỷ lục Anh 168 triệu USD vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025. Anh từng đình công một tháng để rời Newcastle. Sau giai đoạn làm quen, Isak gãy chân khi ghi bàn trong trận thắng Tottenham 2-1 trước Giáng sinh và chưa thi đấu trở lại. HLV Arne Slot cho biết nhiều khả năng anh tái xuất vào đầu tháng 4/2026.
Cùng mức lương 377.000 USD mỗi tuần là Alexander Isak (trái). Tiền đạo Thụy Điển gia nhập Liverpool với phí chuyển nhượng kỷ lục Anh 168 triệu USD vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025. Anh từng đình công một tháng để rời Newcastle. Sau giai đoạn làm quen, Isak gãy chân khi ghi bàn trong trận thắng Tottenham 2-1 trước Giáng sinh và chưa thi đấu trở lại. HLV Arne Slot cho biết nhiều khả năng anh tái xuất vào đầu tháng 4/2026.
Ở vị trí thứ bảy là Omar Marmoush với 398.000 USD mỗi tuần. Cầu thủ Ai Cập ký hợp đồng bốn năm rưỡi với Man City hồi tháng 1/2025 sau khi trở thành chân sút số hai Bundesliga, chỉ sau Harry Kane. HLV Pep Guardiola đánh giá anh thiên về vai trò tiền đạo hơn là chạy cánh. Mùa này Marmoush chủ yếu vào sân từ ghế dự bị do cạnh tranh với Haaland.
Ở vị trí thứ bảy là Omar Marmoush với 398.000 USD mỗi tuần. Cầu thủ Ai Cập ký hợp đồng bốn năm rưỡi với Man City hồi tháng 1/2025 sau khi trở thành chân sút số hai Bundesliga, chỉ sau Harry Kane. HLV Pep Guardiola đánh giá anh thiên về vai trò tiền đạo hơn là chạy cánh. Mùa này Marmoush chủ yếu vào sân từ ghế dự bị do cạnh tranh với Haaland.
Bruno Fernandes nhận 404.000 USD mỗi tuần, đứng thứ năm trong danh sách. Từ khi gia nhập năm 2020, tiền vệ Bồ Đào Nha ghi 104 bàn và kiến tạo 99 lần sau 315 trận. Anh được trao băng đội trưởng năm 2023, thay thế Harry Maguire khi đó sa sút phong độ. Hợp đồng hiện tại kéo dài tới hè 2027, nhưng Fernandes không loại trừ khả năng ra đi hè này. Khi Casemiro rời đội cuối mùa này, tiền vệ 31 tuổi sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Old Trafford.
Bruno Fernandes nhận 404.000 USD mỗi tuần, đứng thứ năm trong danh sách. Từ khi gia nhập năm 2020, tiền vệ Bồ Đào Nha ghi 104 bàn và kiến tạo 99 lần sau 315 trận. Anh được trao băng đội trưởng năm 2023, thay thế Harry Maguire khi đó sa sút phong độ. Hợp đồng hiện tại kéo dài tới hè 2027, nhưng Fernandes không loại trừ khả năng ra đi hè này. Khi Casemiro rời đội cuối mùa này, tiền vệ 31 tuổi sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Old Trafford.
Vị trí thứ năm thuộc về Bukayo Saka (phải). Tiền đạo cánh người Anh vừa gia hạn thêm 5 năm, gắn bó với Arsenal tới 2031 với mức lương vượt 404.000 USD mỗi tuần, tổng giá trị gần 108 triệu USD. Sản phẩm học viện Arsenal đã ghi 40 bàn tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa 2022 và 54 bàn trên mọi đấu trường, đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đua vô địch gần đây của đội bóng.
Vị trí thứ năm thuộc về Bukayo Saka (phải). Tiền đạo cánh người Anh vừa gia hạn thêm 5 năm, gắn bó với Arsenal tới 2031 với mức lương vượt 404.000 USD mỗi tuần, tổng giá trị gần 108 triệu USD. Sản phẩm học viện Arsenal đã ghi 40 bàn tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa 2022 và 54 bàn trên mọi đấu trường, đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đua vô địch gần đây của đội bóng.
Virgil van Dijk đứng thứ tư với 472.000 USD mỗi tuần. Trung vệ Hà Lan gia nhập Liverpool năm 2018 với giá kỷ lục thế giới cho một hậu vệ khi đó, 101 triệu USD. Trong tám năm, anh cùng CLB giành Ngoại hạng Anh, Champions League, Cup FA và nhiều danh hiệu khác. Tháng 4/2025, Van Dijk gia hạn thêm hai năm với mức lương tương tự trước đây.
Virgil van Dijk đứng thứ tư với 472.000 USD mỗi tuần. Trung vệ Hà Lan gia nhập Liverpool năm 2018 với giá kỷ lục thế giới cho một hậu vệ khi đó, 101 triệu USD. Trong tám năm, anh cùng CLB giành Ngoại hạng Anh, Champions League, Cup FA và nhiều danh hiệu khác. Tháng 4/2025, Van Dijk gia hạn thêm hai năm với mức lương tương tự trước đây.
Cùng mức 472.000 USD mỗi tuần là Casemiro. Tiền vệ Brazil gia nhập Man Utd năm 2022 với hợp đồng lớn gây tranh cãi vì khi đó đã ở tuổi 30. Anh tuyên bố sẽ rời Old Trafford sau khi hết hợp đồng cuối mùa này. Dù từng bị nghi ngờ ở mùa thứ hai, Casemiro lấy lại ảnh hưởng dưới các đời HLV gần đây và vẫn giữ vai trò trung tâm nơi tuyến giữa.
Cùng mức 472.000 USD mỗi tuần là Casemiro. Tiền vệ Brazil gia nhập Man Utd năm 2022 với hợp đồng lớn gây tranh cãi vì khi đó đã ở tuổi 30. Anh tuyên bố sẽ rời Old Trafford sau khi hết hợp đồng cuối mùa này. Dù từng bị nghi ngờ ở mùa thứ hai, Casemiro lấy lại ảnh hưởng dưới các đời HLV gần đây và vẫn giữ vai trò trung tâm nơi tuyến giữa.
Vị trí thứ hai thuộc về Mohamed Salah với 539.000 USD mỗi tuần. Sau gần 8 năm, anh giành 8 danh hiệu lớn cùng Liverpool. Tháng 4 năm ngoái, tiền đạo Ai Cập ký hợp đồng hai năm tới 2027. Mùa này, Salah từng mâu thuẫn với HLV trước khi dự giải vô địch châu Phi, nhưng anh trở lại tập luyện và tiếp tục ghi bàn, mới nhất là pha đá phạt đền trong chiến thắng 3-0 trước Brighton tại Cup FA.
Vị trí thứ hai thuộc về Mohamed Salah với 539.000 USD mỗi tuần. Sau gần 8 năm, anh giành 8 danh hiệu lớn cùng Liverpool. Tháng 4 năm ngoái, tiền đạo Ai Cập ký hợp đồng hai năm tới 2027. Mùa này, Salah từng mâu thuẫn với HLV trước khi dự giải vô địch châu Phi, nhưng anh trở lại tập luyện và tiếp tục ghi bàn, mới nhất là pha đá phạt đền trong chiến thắng 3-0 trước Brighton tại Cup FA.
Erling Haaland (phải) dẫn đầu danh sách với 707.000 USD mỗi tuần - mức kỷ lục trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Từ khi đến Man City năm 2022, tiền đạo Na Uy lập kỷ lục 36 bàn trong một mùa giải và đạt mốc 100 bàn cho CLB sau 111 trận. Anh còn ghi 12 bàn trên hành trình vô địch Champions League đầu tiên của đội. Năm ngoái, Haaland ký hợp đồng chín năm rưỡi, ràng buộc tương lai tới khi anh 34 tuổi.
Erling Haaland (phải) dẫn đầu danh sách với 707.000 USD mỗi tuần - mức kỷ lục trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Từ khi đến Man City năm 2022, tiền đạo Na Uy lập kỷ lục 36 bàn trong một mùa giải và đạt mốc 100 bàn cho CLB sau 111 trận. Anh còn ghi 12 bàn trên hành trình vô địch Champions League đầu tiên của đội. Năm ngoái, Haaland ký hợp đồng chín năm rưỡi, ràng buộc tương lai tới khi anh 34 tuổi.
Hoàng An tổng hợp
Ảnh: AP, Reuters