Casemiro thông báo rời Man Utd cuối mùa này

Tiền vệ 33 tuổi Casemiro sẽ rời Man Utd để trở thành cầu thủ tự do, sau khi hết hợp đồng 4 năm với "Quỷ Đỏ" cuối mùa 2025-2026.

Trong thông báo chia tay hôm 22/1, Casemiro khẳng định Man Utd "sẽ luôn là một phần trong cuộc đời tôi". Anh viết: "Phải biết khi nào nên khép lại một chặng đường. Phải biết khi nào nên nói lời tạm biệt để được tôn trọng mãi mãi. 4 tháng tới, tôi sẽ tận hiến cho màu áo này và mục tiêu của đội bóng. Tôi sẽ mãi mãi tôn trọng và yêu mến Man Utd và người hâm mộ. Mãi mãi là Quỷ Đỏ".

Casemiro trong thông báo chia tay Man Utd trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh. Ảnh: chụp màn hình

Trang chủ Man Utd cũng đăng video Casemiro độc thoại, cảm ơn đội bóng và người hâm mộ đã đối xử tốt với anh từ những ngày đầu. "Tôi sẽ hâm mộ Man Utd đến lúc tận cùng", anh nói thêm.

Theo Athletic, điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm với Casemiro có thể tự động kích hoạt nếu anh đá chính đủ 35 trận trong mùa 2025-2026. Tuy nhiên, việc Man Utd sớm bị loại khỏi các giải đấu Cup nội địa khiến khả năng này gần như không thể xảy ra. Casemiro sẽ phải đá chính toàn bộ các vòng còn lại của Ngoại hạng Anh. Ban lãnh đạo đội bóng vì thế chủ động đưa ra quyết định sớm, thay vì để mọi thứ rơi vào thế bị động.

Tiền vệ người Brazil gia nhập Man Utd từ Real Madrid hè 2022, với giá 70 triệu USD, kèm mức lương thuộc nhóm cao nhất đội, dao động từ 20 đến 24 triệu USD mỗi năm, tùy theo việc có dự Champions League hay không. Đó là mức giá lớn cho một cầu thủ đã bước sang tuổi 30.

Casemiro không còn duy trì được nền tảng thể lực sung mãn như thời đỉnh cao tại Real Madrid. Nhưng ở mùa đầu tiên, anh góp công lớn giúp đoàn quân Erik ten Hag đoạt Cup Liên đoàn Anh.

Phong độ của Casemiro sa sút từ cuối mùa 2022-2023 cho tới nửa đầu mùa 2023-2024. Cựu trung vệ Jamie Carragher thậm chí bình luận Casemiro nên rời bỏ bóng đá trước khi bóng đá rời bỏ anh. Tuy nhiên, khi đó toàn đội Man Utd chật vật thích nghi với lối chơi tốc độ cao và nhiều rủi ro dưới thời Ten Hag, chứ không riêng tiền vệ người Brazil.

Casemiro đã chơi 146 trận cho Man Utd, ghi 21 bàn và kiến tạo 14 bàn khác. Dưới thời các HLV Ruben Amorim, Darren Fletcher và Michael Carrick, anh vẫn là lựa chọn quen thuộc ở tuyến giữa, chỉ vắng mặt ở hai trận thua tại Cup quốc nội vì xoay tua, cùng một số trận Ngoại hạng Anh do án treo giò.

Điều khiến Casemiro được đánh giá cao là thái độ chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu. Từng có lúc bị đẩy ra rìa khi Ruben Amorim mới nắm quyền, anh kiên nhẫn chờ cơ hội và dần lấy lại vị trí đá chính. Casemiro vẫn là điểm tựa đáng tin cậy, ngay cả khi Kobbie Mainoo nổi lên như một tài năng đầy hứa hẹn.

Quyết định chia tay Casemiro được công bố chỉ ít ngày sau màn trình diễn xuất sắc của anh ở derby Manchester, nơi tiền vệ 33 tuổi được chọn là cầu thủ hay nhất trận. Theo Athletic, Man Utd mùa này chơi chắc chắn hơn khi Casemiro có mặt trên sân, đặc biệt ở những trận đấu lớn.

Casemiro cũng nhiều khả năng góp mặt trong đội hình Brazil dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Khi đó ở tuổi 34, anh có thể tự do tìm đội bóng mới.

Hoàng An (theo Athletic)