Haaland ghi 100 bàn nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

AnhBàn vào lưới Fulham tối 2/12 giúp tiền Erling Haaland phá kỷ lục cũ của huyền thoại Alan Shearer.

Haaland ghi bàn Ngoại hạng Anh thứ 100 khi sút căng trong vòng cấm mở tỷ số ở phút 17 trận Fulham - Man City. Tiền đạo 25 tuổi chỉ cần 111 trận để đạt thành tích ba con số, vượt qua kỷ lục cũ 124 trận trong thập niên 1990 của Alan Shearer, huyền thoại hai CLB Blackburn Rovers và Newcastle. Danh sách xếp sau Haaland gồm cả các siêu sao Thierry Henry (141 trận), Sergio Aguero (147) và Mohamed Salah (162).

Haaland phá nhiều kỷ lục Ngoại hạng Anh kể từ khi chơi cho Man City năm 2022. Một trong đó là 36 bàn mùa 2022-2023, thành tích cao nhất một mùa, vượt qua kỷ lục cũ 32 bàn của Salah trong mùa giải có 38 trận.

Haaland (phải) dứt điểm, mở tỷ số trận Man City hạ chủ nhà Fulham 5-4 trên sân Craven Cottage, London ở vòng 14 Ngoại hạng Anh ngày 2/12. Ảnh: Reuters

Pha mở tỷ số vào lưới Fulham cũng giúp Haaland củng cố vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025-2026 với 15 bàn sau 14 vòng. Igor Thiago của Brentford đang xếp thứ hai với 11 bàn, trong khi Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace và Danny Welbeck của Brighton chia sẻ vị trí thứ ba với cùng 7 bàn.

Pha lập công mới nhất của Haaland cũng giúp Man City thắng 5-4 trên sân Craven Cottage. Tijjani Reijnders nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 37, trước khi Phil Foden lập cú đúp ở phút 44 và 48.

Xen giữa hai bàn của Foden là bàn gỡ của Emile Smith Rowe ở phút 45+2. Phút 54, Sander Berge phản lưới giúp Man City dẫn 5-1. Nhưng sau khi thua đậm, Fulham vùng lên dồn ép gỡ ba bàn liên tiếp, nhờ công Alex Iwobi ở phút 57, Samuel Chukwueze phút 72 và 78.

Trận thắng Fulham giúp Man City củng cố vị trí thứ hai với 28 điểm, đồng thời rút ngắn cách biệt với Arsenal còn hai điểm. Arsenal sẽ phải chịu sức ép khi tiếp Brentford tối 3/12.

Thanh Quý (theo Daily Mail)