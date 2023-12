Tôn trọng tự do trang phục đi làm của nhân viên Gen Z

Miễn không phải quần cộc, dép lê hay các kiểu trang phục luộm thuộm, nhân viên Gen Z nên được mặc đồ đi làm tùy theo sở thích, cá tính.

Người trẻ hiện nay, đặc biệt là Gen Z có xu hướng ưa chuộng và lựa chọn những nơi làm việc không có quy định về đồng phục công sở. Đây cũng được xem là xu hướng đang dần trở nên phổ biến ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là ở khối ngành truyền thông, thiết kế, marketing... có tính linh hoạt và sức sáng tạo cao.

Tự do trang phục cũng mang đến những lợi ích rất thiết thực khác cho chính người lao động trẻ, cụ thể như sau:

Đầu tiên, quy định này sẽ giúp tiết kiệm được khá nhiều chi phí cho nhân viên. Người lao động có thể diện bất kỳ trang phục nào tùy theo sở thích, cá tính cá nhân, có sẵn trong tủ quần áo của mình mà không cần phải đầu tư thêm các bộ đồng phục công sở có giá thành ở mức khá cao hiện nay.

Dĩ nhiên, tiêu chí duy nhất cần được đặt ra ở đây đó chính là gọn gàng và lịch sự mà thôi, tức là miễn không phải quần cộc, dép lê hay các kiểu phối đồ tạo cảm giác luộm thuộm. Nếu thời gian gắn bó với công ty không quá dài, tức là không quá thời gian thử việc thì nhân viên sẽ không phải mất tiền cho những bộ đồng phục mà bản thân chưa chắc đã cần đến ở những nơi làm việc sau này.

Kế đến, tự do trang phục cũng tạo nên sự linh hoạt, đa dạng cho nơi làm việc. Đối với các doanh nghiệp áp dụng đồng phục công sở, nhân viên cần có đủ áo sơ mi và quần tây hoặc chân váy cho một tuần làm việc từ 5 đến 6 ngày. Đối với các công việc đòi hỏi di chuyển nhiều hoặc đi làm xa, việc này sẽ khá bất tiện và khó chịu so với khi được mặc trang phục tự do.

Việc không áp dụng đồng phục một cách cứng nhắc chắc chắn sẽ khiến cho nhân viên Gen Z cảm thấy hứng thú hơn khi đến nơi làm việc. Cũng vì thế mà họ sẽ làm việc năng suất hơn, gắn bó lâu dài hơn với tổ chức, doanh nghiệp mà mình làm việc. Trong một tương lai gần, cùng với xu hướng "work from home" (làm việc từ xa tại nhà), tôi tin trang phục tự do nơi công sở cũng sẽ sớm trở nên phổ biến, nhất là khi thế hệ Z dần trở thành lực lượng lao động chủ yếu.

Cá nhân tôi ủng hộ các doanh nghiệp cho phép nhân viên tự do trong việc lựa chọn trang phục khi đi làm. Đó là hành động thiết thực nhất để tăng tính gắn bó với tổ chức - thứ mà nhiều doanh nghiệp đang than phiền về thái độ làm việc của các nhân viên Gen Z.

Kiến Lập

