Tổn thương xương bánh chè hai mảnh hiếm gặp

Hà NộiBệnh nhân nữ, 59 tuổi, mất vận động khớp gối, đã điều trị nhiều nơi, uống thuốc nam song đau ngày càng tăng.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, ngày 19/7 cho biết, bệnh nhân bị tràn dịch khớp gối mức độ vừa, chẩn đoán tổn thương xương bánh chè hai mảnh hai gối vì không có yếu tố chấn thương.

Bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi khớp gối để giảm nguy cơ nhiễm trùng, rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh. "Với kỹ thuật này, vết nội nhỏ khoảng ba cm nhanh liền sẹo, còn kỹ thuật nội soi truyền thông dài 15 đến 20 cm và lâu lành hơn", bác sĩ phân tích.

Sau 4 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã hết đau, đã bắt đầu tập đi. Dự kiến, sau hai tuần bệnh nhân có thể tự đi mà không cần đến dụng cụ hỗ trợ.

Hình ảnh tổn thương hai khớp gối trước mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh lý xương bánh chè hai mảnh khá hiếm gặp, có thể gây đau do khớp gối vận động quá mức hoặc do tổn thương thoái hóa gối người lớn tuổi. Đa số bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng mà chỉ tình cờ phát hiện qua chụp phim thường quy khớp gối. Một số trường hợp đau do vận động quá mức của khớp gối như chơi thể thao... hoặc cũng có thể do chấn thương.

Triệu chứng đau do xương bánh chè hai mảnh có thể tiến triển từ từ hoặc đột ngột sau chấn thương. Đau thường xuất hiện ở cực trên ngoài của bánh chè tương ứng với vị trí của mảnh xương phụ và tăng lên khi vận động, ảnh hưởng đến đi lại. Ở những bệnh nhân có triệu chứng kéo dài, tình trạng teo cơ đùi thường xảy ra và kèm theo là hạn chế duỗi gối chủ động.

Hiện, phẫu thuật nội soi là kỹ thuật xử trí mới, ít xâm lấn, giảm đau đớn cho người bệnh trong và sau mổ, giảm nguy cơ nhiễm trùng, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm chi phí điều trị, nhanh chóng phục hồi.

Bác sĩ khuyến cáo tổn thương xương bánh chè hai mảnh khá hiếm gặp, việc chẩn đoán khó khăn. Vì vậy, khi có biểu hiện sưng đau, hạn chế vận động khớp gối kèm các biểu hiện nghi ngờ có dịch khớp cần đến cơ sở y tế chuyên khoa xương khớp để được khám và đánh giá tổn thương, điều trị sớm.

Thùy An