Tom Cruise và David Beckham gây 'sốt' khi xem bóng

AnhTài tử Tom Cruise gây chú ý khi cụng tay David Beckham ăn mừng bàn mở tỷ số của đội Anh ở phút thứ hai chung kết Euro 2020.

Ngày 12/7, tài tử Nhiệm vụ bất khả thi đến sân Wembley ở London để theo dõi trận chung kết giữa Italy và Anh. Anh ngồi cạnh David Beckham và siêu mẫu Kate Moss.

Tom Cruise chung kết Euro 2020 Khoảnh khắc ăn mừng của Tom Cruise và David Beckham khi tuyển Anh mở tỉ số. Video: Hindu Times.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Cruise và Beckham ăn mừng bàn thắng đầu tiên của Anh được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội, vào top thịnh hành Twitter. Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài lâu khi đội tuyển Italy có bàn gỡ hòa ở phút 67 và chiến thắng sau loạt sút luân lưu, giành chức vô địch.

Tom Cruise hiện ở Anh thực hiện phần bảy của loạt phim Mission: Impossible. Dịp cuối tuần, anh đến London để xem thể thao. Trước đó, tài tử cùng bạn gái tin đồn Hayley Atwell đi xem hai trận chung kết quần vợt Wimbledon nam và nữ.

Tom Cruise (vest xanh) đi xem chung kết Wimbledon cùng bạn diễn Hayley Atwell. Ảnh: WireImage.

Tom Cruise sinh năm 1962, được gọi là "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Anh từng đóng Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back... Tài tử không sử dụng mạng xã hội, kín tiếng đời tư từ sau ly dị Katie Holmes năm 2012. Anh bị đồn hẹn hò các diễn viên Yolanda Pecoraro, Olga Kurylenko, Laura Prepon nhưng không lên tiếng. Trong quá khứ, Cruise kết hôn với minh tinh Nicole Kidman và qua lại nhiều ngôi sao như Penélope Cruz, Sofía Vergara, Nazanin Boniadi...

Phương Mai (theo Hindu Times)