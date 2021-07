Tom Cruise xem chung kết Wimbledon cùng tình tin đồn

AnhTài tử Tom Cruise và Hayley Atwell - bạn gái tin đồn - cổ vũ tay vợt số một thế giới Ashleigh Barty ở chung kết Wimbledon.

Chiều 10/7, Tom Cruise và Hayley Atwell thu hút chú ý của truyền thông lẫn khán giả khi tới sân Trung tâm (Centre Court) theo dõi trận chung kết đơn nữ. Tài tử diện suit xanh, Hayley Atwell phối đầm họa tiết hoa với trench coat. Đi cạnh họ là nữ diễn viên Pom Klementieff - đồng nghiệp trong bom tấn Mission: Impossible 7.

Từ trái qua: Pom Klementieff, Tom Cruise và Hayley Atwell. Sự kiện cũng thu hút nhiều sao như Hoa hậu Priyanka Chopra, Pete Davidson, Bridgerton, Phoebe Dynevor, vợ chồng Hoàng tử William và công nương Kate Middleton... Ảnh: Karwai Tang/ WireImage.

Trên Twitter, trang chủ Wimbledon đăng loạt ảnh động Tom Cruise chào khán giả, cùng bạn diễn nữ cười rạng rỡ, tận hưởng trận đấu. Họ cổ vũ tay vợt số một thế giới Ashleigh Barty hạ Karolina Pliskova giành Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp. Sau trận đấu, Tom Cruise - Hayley Atwell được nhiều khán giả vây quanh, xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm.

Trên các diễn đàn Instagram, Twitter, nhiều khán giả khen cặp sao đẹp đôi, mong họ xác nhận tình cảm. Cuối năm ngoái, tờ The Sun đưa tin Tom Cruise - Hayley Atwel vướng tin đồn hẹn hò khi bị bắt gặp nắm tay nhau trong một sự kiện ở London (Anh). Nguồn tin thân cận cho biết cặp sao thân thiết từ khi đóng phim chung và dần không thể xa cách. Cả hai không phản hồi tin tức.

Khoảnh khắc cười rạng rỡ của Tom Cruise và Hayley Atwell. Ảnh: Karwai Tang/ WireImage.

Tom Cruise sinh năm 1962, được gọi là "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Anh từng đóng Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back... Tài tử không sử dụng mạng xã hội, kín tiếng đời tư từ sau ly dị Katie Holmess năm 2012. Anh bị đồn hẹn hò các diễn viên Yolanda Pecoraro, Olga Kurylenko, Laura Prepon nhưng không lên tiếng. Trong quá khứ, Cruise kết hôn với minh tinh Nicole Kidman và qua lại nhiều ngôi sao như Penélope Cruz, Sofía Vergara, Nazanin Boniadi...

Tom Cruise (trái) và Hayley Atwell trên phim trường "Mission: Impossible 7". Ảnh: Backgrid.

Diễn viên người Anh Hayley Atwell, 39 tuổi, được chú ý sau vai Peggy Carter trong phim siêu anh hùng Captain America: The First Avenger (2011). Nhân vật của cô sau đó được Marvel sản xuất series riêng với nhan đề Agent Carter. Những năm qua, Atwell góp mặt trong nhiều dự án của vũ trụ điện ảnh Marvel, trước khi được mời đóng Mission: Impossible 7.

Tom Cruise trong Mission Impossible Tom Cruise trong loạt phim "Mission: Impossible". Video: Skydance Media.

Thanh An (theo People)