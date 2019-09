Sao nữ Marvel đóng 'Mission: Impossible 7'

Hayley Atwell - nổi tiếng với vai bạn gái Captain America - sẽ tham gia "Mission: Impossible 7" cùng Tom Cruise.

Ngày 6/9, đạo diễn Christopher McQuarrie đăng ảnh của sao nữ trên Instagram cùng câu: "Nếu bạn đồng ý tham gia..." (dựa trên đoạn thoại quen thuộc trong loạt phim Mission: Impossible: "Nhiệm vụ của bạn, nếu bạn đồng ý tham gia..."). Trên Variety, ông cho biết nữ diễn viên sẽ đóng phần bảy loạt phim.

Hayley Atwell trong "Captain America: The First Avenger". Ảnh" Paramount.

Vai trò của Hayley Atwell trong phim chưa được tiết lộ. Cô sinh năm 1982, là diễn viên người Mỹ - Anh, nổi tiếng với vai đặc vụ Peggy Carter - bạn gái của Captain America trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhân vật là vai chính trong Captain America: The First Avenger (2011), sau đó xuất hiện trong The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015) và Avengers: Endgame (2019). Do nhân vật có nhiều fan, hãng Marvel làm series truyền hình riêng về cô - Agent Carter.

Mission: Impossible 7 dự kiến công chiếu vào ngày 23/7/2021, vẫn với Tom Cruise đóng chính. Các báo Âu Mỹ đoán dàn diễn viên Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson cũng quay lại.

Loạt phim điện ảnh Mission: Impossible bắt đầu từ năm 1996, được khen ngợi nhờ các pha hành động ít dùng kỹ xảo mà dựa trên khả năng của diễn viên, cascadeur và dàn dựng ở hiện trường. Tập gần nhất - Mission: Impossible: Fallout - thu 791 triệu USD toàn cầu.

Mission: Impossible - Fallout trailer Trailer phần sáu "Mission: Impossible".

Ân Nguyễn