Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Katie Holmes

Katie Holmes coi con gái Suri như bạn thân, cùng trang điểm, sơn móng tay, ăn diện.

"Tôi đã rất hạnh phúc khi được làm mẹ ở tuổi đôi mươi. Chúng tôi không quá xa cách về thế hệ và tìm được sự đồng điệu. Mẹ con tôi như lớn lên cùng nhau", Katie nói trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Elle (bản UK) trong tháng 11. Bảy năm từ vụ ly dị Tom Cruise, Katie thổ lộ về cuộc sống bên con gái Suri - hiện 13 tuổi.

Katie Holmes trong bộ ảnh thời trang mới. Ảnh: Elle UK.

Katie Holmes chú trọng việc biến ngôi nhà chỉ có hai mẹ con thành tổ ấm. Cô bài trí nhiều tranh ảnh mua tại các phiên chợ trời để con có nơi ấm cúng, thoải mái đi về trong thành phố New York hối hả, nhiều bất an.

Mỗi cuối tuần, Katie và Suri thường đi dạo phố, ăn nhà hàng, xem bóng rổ hay nghe nhạc. Gần đây, hai mẹ con sắm một máy phát nhạc để nghe tại nhà. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường khoe hình ảnh dạy con gái trang điểm, sơn móng tay. Khi ra ngoài, hai mẹ con thường chọn các trang phục giống nhau. Tháng 5/2018, Katie khoe ảnh cùng Suri mặc váy hoa, tham gia cuộc thi nhảy mùa xuân của nhà hát American Ballet tại New York. Hồi giữa tháng 10, họ diện áo len cùng tông trắng, tản bộ trên phố. Người hâm mộ nhận xét họ giống hai người bạn hơn mẹ con.

Katie Holmes và con gái Suri diện váy hoa dự sự kiện. Ảnh: Pinterest.

Katie Holmes nói cô ít khi đề cập về đời tư vì cảm thấy mệt mỏi khi bị soi mói. Những năm qua minh tinh "giấu mình" khỏi làng giải trí để Suri có cuộc sống yên bình. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn dễ dàng biết cô mặc gì ra khỏi nhà, đi chơi cùng con gái ở đâu. Luôn có những thợ săn ảnh túc trực theo dõi từng hành động của hai người.

"Những sự chú ý thật quá sức chịu đựng. Tôi là người thích yên tĩnh và riêng tư. Điều nực cười là một phần đời của tôi gắn liền với những ồn ào. Tôi phải cố gắng chấp nhận và sống với điều đó", Katie nói. Thay vì việc quan tâm người khác nói gì, minh tinh dành thời gian "xem một bộ phim cũ, đọc một cuốn sách hay hoặc đi chơi với người thân".

Thêm một cách giữ bản thân yên bình là Katie tránh nhắc đến những đổ vỡ. Cô luôn im lặng, về mối quan hệ với chồng cũ Tom Cruise hay người tình Jamie Foxx mới đây. Hồi tháng 5, Katie lần đầu xuất hiện bên Jamie trên thảm đỏ Met Gala sau gần 6 năm quen nhau. Tuy nhiên, ít ngày sau bạn bè hai người cho biết họ "đường ai nấy đi". Nhiều người hâm mộ cho rằng mối tình rạn nứt vì Katie sống quá khép kín, khiến Jamie Foxx luôn căng thẳng khi ở bên. Có người thậm chí nói việc Jamie nài nỉ xuất hiện chung trên thảm đỏ là "giọt nước tràn ly".

Katie Holmes và Jamie Foxx lần đầu sánh đôi trên thảm đỏ hồi tháng 5. Ảnh: Vogue.

Minh tinh sẽ đón sinh nhật vào giữa tháng 12. Cô nói cảm thấy tự do và hạnh phúc với hiện tại. Katie không lo lắng về độ tuổi tứ tuần và còn nhiều dự định thú vị trước mắt. "Năm 2016, tôi bắt đầu sự nghiệp đạo diễn với All We Had và đang làm dở bộ phim thứ hai. Tôi từng sợ hãi về tuổi 40 nhưng giờ mọi chuyện đều ổn. Cuộc sống và sự nghiệp vẫn giống như trước".

Cuối năm, Katie xuất hiện trong hai dự án điện ảnh Brahms: The Boy II và The Secret. Cô cũng góp mặt trong hai dự án khác - đã hoàn thiện khâu sản xuất, dự kiến ra rạp năm 2020. Ngoài ra, cô tập trung xây dựng thương hiệu thời trang, mở từ năm 2012 cùng nhà thiết kế Jeanne Yang.

Trailer phim Brahms: The Boy II Katie Holmes trong "Brahms: The Boy II". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Elle)