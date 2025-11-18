Tom Cruise: 'Không muốn gãy thêm chiếc xương nào khi đóng phim'

Tài tử Tom Cruise đùa rằng dù cống hiến hết sức cho điện ảnh, anh không muốn bị gãy thêm chiếc xương nào khi đóng cảnh hành động.

Tài tử Tom Cruise phát biểu nhận giải Oscar danh dự ở Governors Awards 2025 Tom Cruise phát biểu nhận giải Oscar danh dự ở Governors Awards 2025. Video: Variety

Hôm 16/11 tại Los Angeles (Mỹ), Tom Cruise là một trong ba nghệ sĩ nhận giải Governors Awards. Đây là một phần của lễ trao giải Oscar do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức, thường diễn ra ba tháng trước sự kiện chính, nhằm vinh danh những cá nhân tiêu biểu trong nền công nghiệp điện ảnh. Giải thưởng lần thứ 16 do 55 thành viên ban quản lý thuộc hội đồng quản trị của Viện hàn lâm nhiệm kỳ 2024-2025 bình chọn.

Khi được xướng tên, Tom Cruise ôm đạo diễn Steven Spielberg rồi tiến lên sân khấu nhận giải. Trong bài phát biểu, tài tử gửi lời tri ân đến những cá nhân và đội ngũ góp phần làm nên các bộ phim, đồng thời nói về sức mạnh gắn kết của điện ảnh.

"Điện ảnh đưa tôi đi khắp thế giới. Nó giúp tôi hiểu và tôn trọng những khác biệt, và cũng cho tôi thấy chúng ta giống nhau ở rất nhiều điểm. Dù đến từ đâu, khi ngồi trong rạp chiếu, chúng ta cùng cười, cùng cảm, cùng hy vọng. Đó là sức mạnh của loại hình nghệ thuật này, và đó là lý do nó quan trọng đối với tôi. Với tôi, làm phim không phải là công việc, mà nó chính là cuộc đời tôi", tài tử phát biểu.

Tom Cruise nói tình yêu với điện ảnh đến với anh từ lúc nhỏ, khi anh còn là cậu bé ngồi trong rạp chiếu. Anh nhớ luồng sáng chiếu ngang căn phòng rồi bừng lên trên màn hình, như mở ra thế giới mới, vượt ngoài tầm hiểu biết. Những nền văn hóa, cuộc sống và khung cảnh mới hiện ra, khơi dậy khao khát phiêu lưu, tinh thần học hỏi và mong muốn kể những câu chuyện. Điện ảnh mở trí tưởng tượng, cho anh cảm nhận cuộc sống có thể vượt xa những giới hạn ban đầu.

Tài tử Tom Cruise trên sân khấu lễ trao giải Governors Awards 2025. Ảnh: AFP

Tom Cruise hiện 62 tuổi, được mệnh danh "ngôi sao điện ảnh cuối cùng", theo Hollywood Reporter. Diễn viên từ lâu nổi tiếng với việc tự thực hiện các pha hành động, không nhờ diễn viên đóng thế. Tên tuổi của anh duy trì "sức nóng" ở phòng vé qua bốn thập niên, từ phim Risky Business (1983) đến Mission: Impossible - The Final Reckoning (2025), mỗi dự án đạt doanh thu hàng trăm triệu USD.

Suốt tám phần phim Mission: Impossible, anh nỗ lực mang đến những phân đoạn nguy hiểm, đồng thời là nhà sản xuất các dự án. Ở Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011), anh đu trên nóc tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa. Trong phần Rogue Nation (2015), tài tử treo mình trên cánh máy bay.

Năm 2017, khi đóng cảnh băng qua hai tòa nhà ở phim Mission: Impossible - Fallout, Tom Cruise bị va đập dẫn tới gãy chân. Quá trình thực hiện bị gián đoạn chín tuần và Tom Cruise mất chín tháng điều trị đến khi hồi phục. Giới phê bình nhận xét sự cống hiến vượt mọi giới hạn của nghệ sĩ cùng các cảnh quay chân thực giúp loạt phim trở thành biểu tượng của thể loại hành động.

Trong sự nghiệp, Cruise từng bốn lần được đề cử Oscar, gồm Nam chính xuất sắc cho Born on the Fourth of July (1989) và Jerry Maguire (1996), Nam phụ xuất sắc cho vai diễn trong Magnolia (1999) và đề cử Phim hay nhất với vai trò nhà sản xuất của Top Gun: Maverick (2022). Đạo diễn Steven Spielberg từng nhận xét Top Gun: Maverick của Tom Cruise góp phần cứu vãn ngành điện ảnh sau đại dịch. Các phim The Last Samurai (2003), War of the Worlds (2005), Jack Reacher (2012, 2016) góp phần củng cố vị thế của anh.

Loạt cảnh mạo hiểm của Tom Cruise qua 8 phần 'Mission: Impossible' Loạt cảnh mạo hiểm của Tom Cruise qua tám phần "Mission: Impossible". Video: Paramount Pictures

Trong tuyên bố trước sự kiện, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - bà Janet Yang - cho biết sự cống hiến của Cruise đã truyền cảm hứng cho với cộng đồng làm phim lẫn các diễn viên đóng thế. Anh cũng góp phần đưa ngành điện ảnh vượt qua giai đoạn khó khăn trong đại dịch nhờ các tác phẩm chất lượng, hướng đến khán giả đại chúng.

Đạo diễn Alejandro G. Iñárritu - đang hợp tác Tome Cruise trong một bộ phim dự kiến ra mắt tháng 10/2026 - là người trao giải cho tài tử. Ông cho biết việc viết một bài phát biểu bốn phút để tôn vinh 45 năm sự nghiệp của Tom Cruise là "nhiệm vụ bất khả thi" ở Hollywood. "Đây có thể là tượng Oscar đầu tiên của anh ấy, nhưng chắc chắn không phải cái cuối cùng", ông nói.

Trong buổi lễ, diễn viên kiêm biên đạo múa Debbie Allen và nhà thiết kế sản xuất Wynn Thomas nhận giải Oscar danh dự. Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt thuộc về ca sĩ Dolly Parton, do có nhiều hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, bà không thể góp mặt do lý do sức khỏe.

Cát Tiên (theo Variety)