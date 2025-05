'Jennifer Lawrence có thể là ngôi sao điện ảnh cuối cùng'

Tài tử Sean Penn gọi Jennifer Lawrence là "ngôi sao điện ảnh cuối cùng", cho rằng Hollywood đang dần không có được diễn viên giỏi như cô.

Trên chương trình The Louis Theroux Podcast tuần trước, Sean Penn bàn về năng lực diễn xuất của một số tên tuổi nổi tiếng cùng người dẫn chương trình Louis Theroux. Theo tài tử, "nhà máy sản xuất ngôi sao điện ảnh" dừng hoạt động vào thời Jennifer Lawrence, do đó ông nhận định nữ diễn viên có thể là người cuối cùng xứng đáng danh hiệu này.

Tài tử Sean Penn, 65 tuổi, và Jennifer Lawrence, 35 tuổi. Ảnh: WireImage/ Film Magic

Jennifer Lawrence là một trong những người trẻ nhất từng thắng Oscar. Năm 2012, Viện Hàn lâm trao cô giải Nữ chính xuất sắc nhờ màn thể hiện trong Silver Linings Playbook, khi đó Lawrence mới 22 tuổi. Nghệ sĩ ra mắt làng giải trí năm 2008 với vai phụ trong phim truyền hình Garden Party. Hai năm sau, cô gây tiếng vang khi đóng Winter's Bone và nhận đề cử Oscar đầu tiên. Lawrence tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia series X-Men và loạt phim Hunger Games. Dự án mới nhất của cô là Die, My Love - nhận tràng pháo tay chín phút tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Trước khi đề cập nữ diễn viên, Louis Theroux hỏi Sean Penn nghĩ thế nào về Leonardo DiCaprio, liệu đây còn cái tên bảo chứng phòng vé. Tài tử đồng ý sao Titanic vẫn duy trì sức hút, cho biết DiCaprio bắt đầu sự nghiệp từ thời nền điện ảnh còn tạo nhiều diễn viên thực thụ.

Trailer "Don't Look Up" của Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio Trailer "Don't Look Up" (2021). Phim có sự tham gia của Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence và Timothée Chalamet. Video: Netflix

Ngoài ra, Sean Penn cho rằng hiện có một cái tên không cần bàn cãi về tài năng, nhận xét người này "theo đuổi sự xuất sắc ở một đẳng cấp rất cao". Đó chính là Tom Cruise. Tài tử đánh giá cao việc diễn viên 63 tuổi tự thực hiện các pha mạo hiểm khi đóng phim hành động, gọi anh là "thợ thủ công phi thường" vì tự đảm nhận mọi cảnh.

"Những bộ phim đó không thể đạt tầm cỡ nếu không có người xuất chúng đứng phía sau. Anh ấy chính là điểm chung của các dự án. Không phải chuyện tình cờ. Anh đã tự diễn các cảnh nguy hiểm. Có lẽ anh ấy là diễn viên đóng thế giỏi nhất giới điện ảnh, là người có nhiều kinh nghiệm nhất", Penn nói thêm.

Trailer 'Mission: Impossible - The Final Reckoning' Trailer "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng), sẽ ra rạp trong nước ngày 30/5. Video:Paramount Pictures Vietnam

Về thế hệ trẻ, Sean Penn nhận xét: "Màn thể hiện của một số diễn viên trẻ khiến tôi cảm thấy bản thân nên nghỉ việc rồi chuyển sang làm kế toán, vì các em quá giỏi". Người dẫn chương trình hỏi có phải ông muốn nói về Timothée Chalamet - 30 tuổi, ứng viên Nam chính xuất sắc Oscar năm nay nhờ vai danh ca Bob Dylan trong phim tiểu sử A Complete Unknown. Sean Penn cho biết chưa từng xem bộ phim trên, cũng như những dự án khác của Chalamet.

Theo Variety, hiện quan điểm "các ngôi sao điện ảnh còn tồn tại trong Hollywood hay không là đề tài gây tranh cãi". Một số đạo diễn hạng A như Quentin Tarantino từng nói sự trỗi dậy của thương hiệu Marvel góp phần dẫn đến "cái chết của ngôi sao điện ảnh". Ông cho rằng các diễn viên nổi bật của loạt phim như Chris Evans (đóng Đội trưởng Mỹ), Chris Hemsworth (Thần sấm Thor) được công chúng nhớ đến nhiều nhờ nhân vật siêu anh hùng họ thủ vai hơn tư cách nghệ sĩ.

Tuy nhiên, "ông già gân" Harrison Ford, 83 tuổi, không đồng tình lối suy nghĩ này. Trên GQ năm ngoái, ông cho rằng "cái chết của ngôi sao điện ảnh Hollywood" là điều nhảm nhí. Nghệ sĩ nói: "Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở chỗ còn hay không còn ngôi sao điện ảnh. Ngày nào cũng có những diễn viên tuyệt vời xuất hiện. Chuyện họ trở thành sao hay không thì chẳng quan trọng. Nếu nền điện ảnh cần sao, ngành này sẽ tự tìm ra. Tôi chưa bao giờ hiểu thế nào là làm ngôi sao điện ảnh. Tôi là một diễn viên. Tôi kể chuyện. Tôi là một phần của tập thể làm việc cùng nhau để kể những câu chuyện. Tôi là người hỗ trợ kể chuyện. Đó mới là tôi".

Sean Penn sinh năm 1965, đoạt hai giải Oscar với phim Mystic River (2003) và Milk (2008). Tài tử nổi tiếng với dòng phim tội phạm qua các tác phẩm At Close Range (1986), State of Grace (1990) hay Carlito's Way (1993). Với dòng phim tâm lý, ông để lại ấn tượng với vai người cha thiểu năng trong I Am Sam. Ngoài diễn xuất, ông cũng thử nghiệm vai trò đạo diễn, nhà sản xuất.

Diễn viên có sự nghiệp lừng lẫy nhưng lận đận đường tình. Vợ đầu tiên của ông là "nữ hoàng nhạc pop" Madonna, hơn ông hai tuổi. Hai người chung sống giai đoạn năm 1985-1989, giữ quan hệ bạn bè sau khi chia tay. Vợ thứ hai của ông là diễn viên người Mỹ Robin Wright. Họ chia tay từ năm 2007, mất ba năm mới hoàn thành thủ tục ly dị vì tranh cãi về phân chia tài sản và quyền nuôi hai con.

Năm 2022, ông ly hôn diễn viên Leila George sau hai năm cưới. George kém Penn 32 tuổi, là con gái Vincent D'Onofrio, một đồng nghiệp của Penn. Ngoài ra, ông yêu minh tinh Charlize Theron năm 2013 đến 2015 nhưng không kết hôn. Hiện tài tử hẹn hò diễn viên Valeria Nicov, 31 tuổi.

Phương Thảo (theo Variety, Independent)