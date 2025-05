'Mission: Impossible 8' - đối đầu hiểm họa AI

Điệp viên Ethan Hunt (Tom Cruise đóng) mạo hiểm mạng sống để ngăn chặn chương trình trí tuệ nhân tạo kiểm soát hệ thống tên lửa hạt nhân quốc tế.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Phim hiện thu gần ba tỷ đồng sau hai ngày chiếu sớm.

Phần mới nhất Mission: Impossible đưa khán giả theo dõi màn đối đầu cuối cùng giữa Ethan Hunt và trí tuệ nhân tạo phản loạn. Kịch bản giữ được sức lôi cuốn bởi cốt truyện bám sát thời sự, phản ánh nỗi lo ngại toàn cầu về tiềm năng vượt trội của AI.

Phim đi sâu vào hệ quả từ hành động của Ethan trong quá khứ, định hình mối nguy ở hiện tại. Những nhiệm vụ tưởng chừng đã hoàn thành hay cá nhân liên quan đều trở thành mảnh ghép dẫn đến thảm họa toàn cầu. Các tình tiết liên tục phát triển, mô tả thử thách mà anh phải đối mặt. Mỗi bước đi, quyết định của anh đều có thể biến cuộc chiến chống lại thế lực vô hình trở nên khó khăn.

Các pha nguy hiểm được coi là "linh hồn" của loạt phim, trở thành biểu tượng trên màn ảnh rộng gần ba thập niên. Ở tuổi ngoài 60, Tom Cruise chứng minh anh là ngôi sao không ngừng thách thức giới hạn khi nâng cao độ khó của cảnh hành động, cho người xem chứng kiến những thời khắc sinh tử.

Trong phần này, trường đoạn nhân vật bám máy bay và lặn trong tàu ngầm là điểm độc đáo so với các tập trước. Tom Cruise đu mình trên cánh máy bay Boeing-Stearman với vận tốc hơn 200 km/h, cao trên 2.400 m. Êkíp mất nhiều năm để hiện thực hóa ý tưởng, còn tài tử trải qua nhiều khóa huấn luyện kỹ thuật, luyện cách thở để chống lại lực cản của gió. Trong khi tập luyện, anh từng bị ngất xỉu do thiếu oxy và tác động của lực G (gia tốc tương đối của một vật so với khi rơi tự do), không thể vào buồng lái.

Cảnh trong tàu ngầm thực hiện trong bể nước có dung tích 8,5 triệu lít. Diễn viên mang bộ đồ lặn với chiếc mặt nạ đặc biệt, mũ bảo hiểm phát sáng. Tuy nhiên, anh chỉ có thể đeo thiết bị cung cấp dưỡng khí trong 10 phút. Tài tử đẩy đến tối đa ngưỡng chịu đựng của cơ thể, gây ảnh hưởng đến cơ bắp và thể chất.



Theo Collider, màn trình diễn là sự phối hợp ăn ý giữa diễn viên và êkíp kỹ thuật. Cảm giác về tốc độ được đẩy lên tột cùng, chứng minh không có giới hạn cho sự sáng tạo của Tom Cruise và đạo diễn Christopher McQuarrie. Đồng quan điểm, trang IGN ví phần tám như chuyến tàu lượn siêu tốc. Bối cảnh được xây dựng chi tiết, cho thấy câu chuyện không chỉ có thử thách về thể chất, mà còn là cuộc chiến "cân não" giữa Ethan và hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Phim cân bằng những phân đoạn cần chiều sâu tâm lý, giúp Tom khai thác thực lực diễn xuất. Guardian nhận định điều làm nên sức hút tác phẩm nằm ở cách tài tử thể hiện niềm tin kiên định vào những giá trị đạo đức và ý chí không bao giờ bỏ cuộc của nhân vật.

Ánh mắt anh lột tả sự quyết tâm của nhân vật trong việc đánh bại cái ác. Những cái lắc đầu, tiếng thở dài lẫn tiếng hít thở bộc lộ gánh nặng trách nhiệm của người điệp viên. Trong một phân cảnh, nhân vật băn khoăn với lựa chọn: Phải từ bỏ người bạn để cứu lấy thế giới, hay giữ lấy tình đồng đội mà đánh đổi vận mệnh nhân loại?

Variety đánh giá: "Phần cuối loạt phim Nhiệm vụ: Bất khả thi ly kỳ, đồng thời là lời chia tay đầy xúc động với các nhân vật quen thuộc. Tom Cruise biến cảnh hành động thành nghệ thuật giải trí đầy hấp dẫn". Còn theo trang Independent, nhiều cảnh quay thể hiện sự liều lĩnh mà chỉ Tom mới có thể làm. "Dù Final Reckoning có phải là phần cuối cùng hay không, đây vẫn là bộ phim đáng xem, mang phong cách điện ảnh đặc trưng của Tom Cruise: Táo bạo và đầy mơ mộng", trang này viết.



Tuy ghi điểm ở diễn xuất và các cảnh quay khó, thời lượng hơn hai tiếng rưỡi gây cảm giác mệt mỏi. Một số tình tiết kéo dài không cần thiết, điển hình trong phần đầu khi giới thiệu về The Entity. Cái kết mở tạo sự tò mò về phần tiếp theo, nhưng cũng khiến người hâm mộ chưa thỏa mãn.

Dàn diễn viên phụ ít đất diễn so với trước, chủ yếu làm nền cho Tom Cruise tỏa sáng. Biên kịch phát huy vai trò của họ trong một số trường đoạn ở nửa cuối phim, tạo hai tuyến truyện song song đều dẫn đến cao trào, nhưng lại làm mất đi sự hài hòa trong cấu trúc kể chuyện.

Sau ba ngày ra mắt, The Final Reckoning đạt hơn 200 triệu USD toàn cầu, trở thành dự án có doanh thu mở màn cao nhất loạt phim. Trong một bức thư đăng tải trên trang cá nhân, Tom Cruise tri ân các thành viên, nhà phát hành, nhân viên chiếu phim đã giúp đưa tác phẩm đến với công chúng. Với tài tử, việc mang lại sự giải trí cho khán giả là động lực lớn nhất cho mọi nỗ lực làm phim của anh.

Tom Cruise bám thân máy bay lộn ngược trong cảnh phim "Mission: Impossible - The Final Reckoning". Ảnh: Paramount Pictures

Mission: Impossible vốn là loạt phim truyền hình tình báo nổi tiếng của Mỹ, lên sóng giai đoạn 1966-1973, 1988-1989. Năm 1996, đạo diễn Brian De Palma quyết định đưa câu chuyện tổ chức tình báo Impossible Mission Force (IMF) lên màn ảnh rộng. Đến nay, bảy phần phim thu hơn bốn tỷ USD, là series phim ăn khách thứ 17 lịch sử điện ảnh thế giới.

Tom Cruise gắn bó dự án từ năm 1996, nâng tầm vai diễn Ethan Hunt qua mỗi phần với nhiều cảnh nguy hiểm không cần đóng thế. Anh từng leo lên tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai trong Mission Impossible 4, bám thân máy bay khi nó cất cánh trong Mission Impossible 5. Năm 2018, khi đóng Mission Impossible - Fallout, tài tử bị chấn thương chân khi nhảy giữa hai tòa nhà.

Quế Chi