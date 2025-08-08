Tôi xót xa khi con không được nghỉ hè đủ ba tháng

Một tháng nữa mới chính thức tới ngày khai giảng nhưng con tôi đã phải tựu trường trong cái nóng 40 độ đầu tháng 8.

Đọc bài viết "Tôi thương học sinh phải tựu trường từ đầu tháng 8", tôi rất đồng cảm với tác giả Bảo Ngọc. Đầu tuần này, con tôi cũng chính thức trở lại trường học sau gần hai tháng nghỉ hè, dù đây mới là đầu tháng tám và còn tới một tháng nữa mới chính thức tới ngày khai giảng. Con chưa kịp háo hức, đã liên tục than mệt.

Trời Hà Nội thời điểm này nóng hầm hập gần 40 độ C, buổi sáng đến trường, con nhễ nhại mồ hôi, buổi chiều về càng uể oải. "Mẹ ơi, con mới nghỉ được mấy tuần mà đã phải đi học lại rồi à?", con thở dài. Nhìn con vật vờ kéo cặp tới lớp mỗi ngày, tôi cũng có chút chạnh lòng.

Tôi biết nhiều cha mẹ ủng hộ việc cho con tựu trường sớm. Lý do rất thực tế: nghỉ hè dài, con ở nhà không có ai trông, cũng không có nhiều hoạt động bổ ích, đành để con đi học cho yên tâm. Nhiều phụ huynh còn cho rằng đi học sớm giúp con quay lại nền nếp, tránh lười biếng, xao nhãng. Những điều đó, tôi hoàn toàn hiểu và đồng cảm.

Tuy nhiên, với những gia đình như nhà tôi – nơi cha mẹ chủ động thời gian và luôn muốn dành mùa hè làm khoảng thời gian "của riêng con" – thì việc bị rút ngắn kỳ nghỉ hè là một điều rất đáng tiếc. Gia đình tôi vốn có nhiều kế hoạch cho các con mỗi dịp hè: cho con về quê chơi với ông bà, đi cắm trại, tham gia hoạt động ngoài trời, thậm chí chỉ là những buổi sáng thong thả dắt con ra công viên đọc sách.

Năm nay, chúng tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi dài xuyên miền Trung, từ Huế đến Phú Yên, để các con có thể khám phá thiên nhiên, học về lịch sử, trải nghiệm văn hóa. Thế nhưng, mới giữa tháng 7, trường đã thông báo tựu trường từ đầu tháng 8. Chuyến đi đành gác lại, bọn trẻ thì hụt hẫng, vợ chồng tôi cũng tiếc.

>> Tôi không để con chỉ chơi suốt ba tháng nghỉ hè

Tôi tự hỏi: nếu năm nào con cũng chỉ được nghỉ hè hơn một tháng, thì có còn gọi là "nghỉ hè" không? Nhiều người có thể nói rằng thời gian nghỉ Tết, nghỉ lễ trong năm cũng bù lại phần nào. Nhưng tôi nghĩ hè là thời gian khác – dài hơi hơn, không gò bó bài vở, để con có thể thật sự nghỉ ngơi, hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần, sau một năm học căng thẳng. Và quan trọng hơn: mùa hè là dịp để cả gia đình có thời gian thực sự bên nhau, điều mà trong guồng quay học hành, công việc hằng ngày rất hiếm khi trọn vẹn.

Tôi cũng lo rằng, nếu trường tư tiếp tục tựu trường sớm như một mặc định, thì theo thời gian, phụ huynh sẽ bị cuốn vào "cuộc đua âm thầm", không còn cơ hội hay thói quen lên kế hoạch hè cho con nữa. Hè sẽ trở thành một "khoảng trống gấp rút" thay vì là mùa để sống chậm lại.

Tôi không phản đối việc đi học sớm, nếu có sự đồng thuận và lựa chọn linh hoạt. Nhưng tôi mong rằng, các trường, nhất là trường tư, đừng biến tháng 8 thành tháng học chính thức bắt buộc, nếu chưa thật sự cần thiết. Nếu có thể để phụ huynh lựa chọn "học hay nghỉ?" thì sẽ hợp lý hơn. Bởi không phải ai cũng có điều kiện cho con đi chơi hè, nhưng cũng không nên vì số đông không thể mà cắt ngắn mùa hè của tất cả học sinh.

Mỗi gia đình đều có cách nuôi dạy và sinh hoạt khác nhau. Việc trở lại trường sớm có thể là phù hợp với nhiều người, nhưng với những gia đình trân trọng mùa hè như nhà tôi, đó vẫn là điều tiếc nuối. Và nếu con trẻ không còn được "nghỉ hè đúng nghĩa", liệu có nên gọi đó là "mùa tựu trường"?

Hoa Thanh