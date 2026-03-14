Tôi mời cưới 30 người nhưng bố mẹ tận 300 khách

Đám cưới của tôi nhưng lượng khách của bố mẹ nhiều hơn gấp 10 lần, khiến tôi tưởng như mình đang tham dự một sự kiện đông người nào đó.

Nói về câu chuyện mời cưới, tôi nhớ ngày cưới của mình đông hơn tưởng tượng rất nhiều. Ban đầu, khi vợ chồng bàn chuyện tổ chức, tôi nghĩ mọi thứ sẽ khá gọn gàng: vài chục người bạn thân, đồng nghiệp thân thiết... tính ra chỉ khoảng 30 người. Thêm họ hàng thật thân thiết trong gia đình, chắc con số khách mời cũng không quá 80 người.

Nhưng khi bố mẹ bắt đầu lập danh sách khách mời, con số thực tế nhanh chóng vượt ngoài tưởng tượng. Từ họ hàng gần xa, hàng xóm lâu năm, đến bạn bè cũ, đồng nghiệp cũ của bố mẹ... Cứ thế danh sách kéo dài. Đến lúc chốt lại, số khách của bố mẹ lên tới hơn 300 người.

Tôi nghĩ đám cưới là dịp trọng đại của cô dâu, chú rể, khách mời chỉ nên là những người thật sự thân thiết với nhân vật chính. Nhưng mỗi lần đề cập, bố mẹ tôi đều gạt đi: "Cả đời mới có một lần, nhà lại chỉ có một đứa con, phải mời cho đàng hoàng, không người ta trách cho". Tôi hiểu phần nào tâm lý của họ. Đó là chuyện thể diện, là mối quan hệ tích lũy suốt mấy chục năm. Cuối cùng, tôi cũng không dám nói thêm, sợ bố mẹ buồn.

Ngày cưới diễn ra đúng như những gì tôi lo lắng. Từ lúc bước vào sảnh tiệc, tôi gần như không có phút nào ngồi yên. Hết bàn này đến bàn khác, tôi cứ liên tục bắt tay, chào hỏi, chụp hình. Có những người tôi thực sự thân quen, gặp lại rất vui. Nhưng cũng có rất nhiều người tôi chưa từng gặp trước đó.

Nhiều lúc tôi chỉ biết cười xã giao và gật đầu khi được giới thiệu: "Đây là bạn của bố", "đây là họ hàng xa bên ngoại", hay "bác này quen mẹ từ hồi còn trẻ". Tôi cố gắng giữ nụ cười lịch sự, nhưng thú thật có lúc cảm giác khá gượng gạo. Đó là ngày cưới của mình, nhưng tôi lại có cảm giác giống như đang tham dự một sự kiện đông người nào đó.

Sau này nghĩ lại, tôi không trách bố mẹ vì tôi hiểu ở thế hệ của họ, đám cưới không chỉ là chuyện riêng của con cái mà còn là dịp để họ gặp gỡ, duy trì quan hệ xã hội. Những lời mời ấy đôi khi là sự qua lại suốt nhiều năm: người ta từng mời mình dự đám cưới con nhà họ, thì mình cũng phải mời lại cho phải phép.

Nhưng nếu có thể quay lại, tôi vẫn mong đám cưới của mình khi ấy nhỏ hơn một chút. Ít bàn tiệc hơn, ít những cái bắt tay xã giao hơn, để có thêm thời gian trò chuyện thật sự với những người thân thiết.

Đám cưới, suy cho cùng, là dấu mốc rất riêng của hai người bắt đầu cuộc sống mới. Có lẽ niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu trong ngày đó, cô dâu và chú rể được thoải mái là chính mình, thay vì phải dành quá nhiều năng lượng để cười với những người mà mình còn chưa kịp nhớ tên.

Huỳnh Minh