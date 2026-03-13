Tôi mệt rã rời vì nhà vợ mời cưới 900 khách

Gia đình vợ làm 150 mâm cỗ cưới, mời gần 900 khách, chia làm ba ca (sáng, trưa, tối), còn tôi không thể tận hưởng ngày vui của chính mình.

Đọc nhiều bài viết bàn về chuyện tổ chức đám cưới, tôi nhớ lại đám cưới của mình cách đây 5 năm. Không phải là những tấm ảnh lung linh hay khoảnh khắc đứng trên sân khấu, mà là cảm giác mệt rã rời sau một ngày đón khách liên tục. Nhà vợ tôi ở miền Trung, nơi đám cưới thường được tổ chức tại nhà với quy mô rất lớn. Hôm đó, gia đình vợ làm khoảng 150 mâm, tương đương gần 900 khách. Nghe con số từ trước, tôi biết là sẽ đông, nhưng chỉ khi trực tiếp đứng đón khách từ sáng đến tối, tôi mới thật sự cảm nhận hết quy mô của nó.

Khách mời đủ mọi thành phần. Ngoài đại diện nhà trai, họ hàng gần xa và bạn bè của vợ, còn có bạn học cũ, đồng nghiệp của vợ, bạn bè của bố mẹ, rồi hàng xóm từ đầu làng đến cuối xóm... chia làm ba ca (sáng, trưa, tối) Có nhiều người bước vào chúc mừng, vợ tôi cười gượng rồi phải quay sang hỏi bố mẹ: "Đó là ai ạ?". Tôi lắc đầu khi chính vợ mình cũng không biết khách mời là ai trong đám cưới của mình.

Cứ như vậy, hai vợ chồng tôi suốt cả ngày chỉ cười, bắt tay, chụp ảnh và nâng ly liên tục với hết người này đến người khác. Cuối mỗi buổi, chân tôi mỏi nhừ, cổ họng khàn đi vì lặp lại quá nhiều lời chào hỏi. Có lúc tôi có cảm giác mình đang đứng trong một "ca làm việc" kéo dài, hơn là tận hưởng ngày vui của chính mình.

Tôi hiểu, với nhiều người, việc mời đông khách không hẳn vì muốn phô trương. Ở nhiều nơi, đám cưới còn gắn với những mối quan hệ xã hội. Người ta đi ăn cưới hôm nay để "trả lễ" cho lần trước, hoặc để giữ mối quan hệ vì sau này còn mời lại. Bố mẹ vợ tôi cũng có bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm lâu năm, rất khó xử nếu không mời.

Nhưng khi nhớ lại đám cưới gần 900 khách ấy, tôi vẫn tự hỏi: liệu tất cả những người có mặt hôm đó có thực sự gắn bó với cô dâu, chú rể? Tôi tin nhiều người đến với thiện chí chúc mừng. Nhưng chắc cũng có không ít người đi vì phép lịch sự, vì "đến lượt mình phải đi". Bản thân khách mời đôi khi cũng khá mệt khi cuối tuần phải chạy nhiều đám cưới liên tiếp.

Một đám cưới quá lớn vô tình khiến mọi thứ trở nên vội vàng. Cô dâu chú rể khó có thể trò chuyện lâu với bất kỳ ai. Chủ nhà thì áp lực tổ chức, chi phí cũng tăng lên đáng kể. Còn khách mời, nhiều người ăn nhanh rồi về, gần như chỉ ghé qua cho đủ lễ.

Trong khi đó, đám cưới tôi tổ chức ở nhà trai lại hoàn toàn khác. Gia đình tôi ở thành phố thuộc tỉnh phía Nam, chỉ làm gọn nhẹ với vài chục mâm, chủ yếu mời họ hàng gần gũi, bạn bè thân thiết và một số hàng xóm quen biết lâu năm. Không khí khi ấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi có thời gian ngồi nói chuyện với từng người, hỏi thăm họ hàng, thậm chí còn cùng bạn bè ăn uống, trò chuyện khá lâu.

Tôi nghĩ có lẽ các gia đình nên cân nhắc cách tổ chức đám cưới gọn gàng hơn. Thay vì hàng trăm mâm cỗ, có thể chỉ mời những người thật sự thân thiết với cô dâu chú rể: gia đình, bạn bè gần gũi, một vài mối quan hệ quan trọng. Một đám cưới nhỏ hơn có thể không quá hoành tráng, nhưng sẽ ấm cúng và ý nghĩa hơn nhiều. Và khi đó, ngày cưới có lẽ sẽ thực sự là ngày vui trọn vẹn của cô dâu, chú rể, thay vì một cuộc marathon đón khách kéo dài từ sáng đến tối.

AP