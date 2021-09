Tôi may mắn khi chuyển lên chung cư trước dịch

Hai tuần nay tôi không phải mua rau củ vì được ban quản lý hỗ trợ, đưa đến tận cửa.

Ngay thời điểm này, một số người vẫn cho rằng chung cư, căn hộ sẽ đóng băng và giảm giá trong vòng 3-5 năm tới. Tôi thì không nghĩ vậy và cho rằng giá căn hộ nếu không tăng nhẹ theo thời gian thì cũng sẽ không giảm.

Bằng chứng là căn hộ bán mùa dịch đội giá 12-14%, thậm chí tăng cao hơn với lý do giải thích được đưa ra là do chi phí phát triển dự án tăng, quỹ đất và nguồn cung hạn chế. Mặt khác, trong tháng 8, cao điểm đợt dịch lần thứ tư, giá bán căn hộ trên các chợ online toàn thành phố tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

>> Sống cực tám năm thanh xuân vì mơ ước có nhà

Gia đình tôi vừa dọn từ nhà đất lên một căn chung cư ở TP Thủ Đức từ tháng 3/2021, tức trước lúc bùng dịch. Và tôi cảm thấy đây là lựa chọn sáng suốt và có phần may mắn. Không phải tôi đang ở cung cư nên mới nói tốt cho chung cư, nhưng xin đưa ra vài quan điểm để giải thích vì sao sáng suốt và vì sao giá căn hộ sẽ không giảm.

Thứ nhất, ở chung cư có ban quản lý điều hành và lo cho cư dân. Phía dưới chung cư có sẵn cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini, dễ kiểm soát việc mua hàng, khống chế lây lan dịch bệnh cũng như không phải đi ra đường mua thực phẩm. Ngay lúc giãn cách cao điểm, siêu thị mini chỗ tôi ở vẫn cung ứng đủ mặt hàng.

Thứ hai, chính vì có ban quan lý nên việc lên danh sách lẫy mẫu xét nghiệm, lên kế hoạch tiêm vaccine tôi thấy có phần quy củ hơn. Trong khi nếu ở nhà đất, hẻm thì mọi việc trông chờ vào các bác tổ trưởng khu phố. Mà mùa này các bác vốn nhiều việc, nên sẽ có thể xảy ra tình trạng chậm chạp cục bộ ở một số nơi. Ban quản lý chung cư kết nối, liên hệ với phường và y tế nhanh hơn, sẵn sàng hỗ trợ hộ gia đình có nhu cầu.

Thứ ba, các block chung cư hầu như đều có một nhóm chat để sinh hoạt riêng. Mọi người có thể dễ dàng chia sẻ rau củ hoặc mua lại thực phẩm từ những người có hàng. Chỉ cần đọc số điện thoại và số nhà, nhóm cư dân nội bộ sẽ được ship thực phẩm đến cận cửa nhà. Tiền thanh toán qua chuyển khoản nên hầu như không phải tiếp xúc trực tiếp với người bán. Hơn hai tuần nay gia đình tôi không phải mua rau củ vì được hỗ trợ và có người mang đến tận cửa.

>> Lựa chọn mua chung cư cũ

Thứ tư, vì sao tôi nói giá căn hộ sẽ không giảm như nhiều người kỳ vọng? Vì căn hộ chung cư phù hợp với túi tiền nhiều gia đình trẻ, gia đình làm công ăn lương. Nếu có một số tiền tiết kiệm và đi vay ngân hàng thì có thể sở hữu được cho mình một mái ấm. Còn nhà mặt đất với tầm tiền đó thì không thể nào mua nổi. Nếu vay mượn tứ tung thì cũng chỉ mua được nhà ở hẻm sâu, ở xa ngoại thành.

Nói tóm lại, tôi cảm thấy gia đình mình rất may mắn vì đã chuyển từ nhà đất lên chung cư ở. Không gian thoáng đãng, có ban công tập dục hoặc chạy bộ cầu thang, đi bộ nhẹ vài vòng hành lang cũng thấy khoẻ người. Những điều tôi vừa kể ở trên, ở nhà mặt đất khó có thể làm được.

Quân Vũ

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.