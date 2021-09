Giá chào bán nhà chung cư tăng 9%

TP HCMTrong tháng 8, cao điểm đợt dịch lần thứ tư, giá bán căn hộ trên các chợ online toàn thành phố tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo từ trang Batdongsan, trong tháng 8 dù nguồn cung và cả nguồn cầu của các chợ bất động sản trực tuyến đang đi xuống, giá nhà tại TP HCM vẫn tiếp tục leo thang. Chỉ số giá chung cư tại TP HCM tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020, tốc độ tăng giá này cao hơn nhiều tỉnh thành khác giữa đợt dịch lần thứ tư và nhỉnh hơn Hà Nội 1%.

Tuy giá căn hộ chung cư trên các sàn trực tuyến TP HCM tiếp đà tăng, lượng tin đăng chào bán căn hộ chung cư đã giảm 54%. Ở phân khúc tài sản cho thuê, lượng tin đăng cho thuê căn hộ chung cư và nhà phố mặt tiền cũng lần lượt điều chỉnh 57-66%. Mức độ quan tâm các loại hình bất động sản cho thuê đều ghi nhận ở mức kém, giảm lần lượt 42-52% đối với nhà riêng cho thuê và nhà mặt phố. Nguồn cung và cả nguồn cầu suy yếu được cho là thị trường chịu tác động tiêu cực của đợt dịch bùng phát lần thứ tư.

Dữ liệu của đơn vị này cũng cho thấy nguồn cung và lực cầu trên thị trường online kém kỷ lục tại các tỉnh, thành phố có có ca nhiễm tăng cao như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội. Toàn cảnh thị trường địa ốc online trong tháng 8 ghi nhận lượng tin đăng rớt tới 78% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 58% so với tháng 7. Mức độ quan tâm của người dùng online đối với các chợ bất động sản trực tuyến cũng sụt gần 40% so với cùng kỳ, trong đó các lượt xem tin bán đất và căn hộ chung cư lần lượt giảm 29-32%.

Thị trường nhà chung cư TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, bà Giang Huỳnh, Quản lý cấp cao bộ phận Nghiên cứu Savills TP HCM cho biết có khoảng 40% số lượng dự án chung cư chào bán trên thị trường sơ cấp (chủ đầu tư chào bán lần đầu) có giá bán leo thang giữa đợt dịch lần thứ tư .

Theo bà Giang Huỳnh, có 3 nguyên nhân chính khiến giá nhà chung cư leo thang trong mùa dịch. Một là chi phí phát triển dự án có xu hướng tăng dần theo thời gian. Thứ hai, quỹ đất phát triển nhà ở hạn chế, chi phí đất tăng cao, lãi vay, thời gian cấp phép dự án kéo dài, dẫn đến chi phí đầu vào và phát triển dự án của doanh nghiệp càng tăng.

Nguyên nhân thứ ba là việc thiếu vắng nguồn cung nhà ở mới khiến các dự án đang chào bán có lợi thế cạnh tranh cũng thúc đẩy sự tăng giá cục bộ. Đây là tác động của yếu tố nguồn cung bị thu hẹp do dịch bệnh kéo dài nhưng chưa phản ánh đúng mức về diễn biến cung cầu trên thị trường nhà ở.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng xác nhận dù giá chào bán căn hộ tăng lên nhưng tỷ lệ hấp thụ nhà ở tại thị trường TP HCM ghi nhận trong kỳ ở mức rất thấp, chỉ đạt 35% do ảnh hưởng của dịch.

Không riêng giá căn hộ leo thang trong mùa dịch, giá nhà phố thậm chí còn tăng cao hơn căn hộ chung cư. Theo báo cáo của Công ty Propzy, 18 tháng qua (suốt thời gian dịch bệnh bùng phát 4 đợt) giá nhà phố lẻ vẫn tăng trung bình 12-17% so với cùng kỳ. Tuy giá tăng, thanh khoản thị trường kém kỷ lục.

Trong đợt dịch lần thứ tư, diễn ra từ đầu tháng 5 đến nay, giao dịch nhà phố riêng lẻ trong khu dân cư hiện hữu tại TP HCM ghi nhận mức giảm trung bình 44% so với trước khi đại dịch bùng phát. Đây là giai đoạn thanh khoản nhà phố lao dốc mạnh nhất trong chu kỳ 18 tháng qua kể từ khi Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam.

Trung Tín