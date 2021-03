Mua chung cư, lo bị 'bắt nạt'

Những người không đủ điều kiện mua nhà phố mới tính chuyện trả góp căn hộ chung cư, nhưng lại ngại không tự chủ trong chính nhà của mình.

Về câu chuyện ua nhà nhưng không được nhận trong bài viết Người mua chung cư tố bị ban quản trị 'bắt nạt', độc giả Nga Lại Thị Thanh đặt vấn đề:

Lý do gì và dựa vào đâu mà Ban quản trị chung cư không cho người dân vào nhà sở hữu hợp pháp của chính họ? Sự việc xảy ra từ năm 2017 đến nay mà các cấp chính quyền địa phương tại sao vẫn chưa xử lý được? Vậy người dân sẽ tin vào đâu để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình?

Thêm vào đó, một số bất cập khác như trong cuộc họp ban quản trị chung cư chỉ được ngồi nghe, nếu phát biểu trái ý sẽ bị ban quản trị phạt tiền là kiểu "bắt nạt" khiến cư dân bức xúc khiến nhiều độc giả chia sẻ rằng đó là lý do khiến họ ngại ở chung cư. Cụ thể, độc giả Nguyễn Đại Nam nêu: Đấy là lý do tôi không thích chung cư, tuy nhiên nó chỉ là một phần thôi, còn nhiều lý do khác nữa. Điển hình như bé gái 2 tuổi rơi nhưng được cứu, nếu bạn muốn rào lại để phòng cho con mình, thì phải xin phép chủ đầu tư, và họ có cho hay không là chuyện khác.

Tóm lại là làm cái gì trong chính ngôi nhà của bạn mua, đều phải xin phép chủ đầu tư. Vậy tôi mua nhà nhưng là nhà của chủ đầu tư hay của tôi? Nếu nó ảnh hưởng đến đường nước, điện cần chủ đầu tư kiểm tra bản vẽ, việc này tôi đồng ý. Nhưng rào lan can cho an trẻ nhỏ, họ cho mới được làm thì thà ở nhà phố sướng hơn, tự do trong chính căn nhà của mình.

Độc giả Xuân giang nêu: Ai cũng biết giá thành một mét vuông xây dựng nhà ở cấp một giá bao nhiêu. Không phải tự dưng người ta bỏ ra 40-50 triệu để mua một mét vuông chung cư.

Người ta chấp nhận mua để lấy được sự an toàn, tiện ích, bảo vệ... và hơn cả nữa là cộng đồng nhân văn hơn. Họ có phải đi xin đâu. Vậy mà sống ở chung cư đủ thứ rắc rối xảy ra, không kể ra thì mọi người đã từng sống ở chung cư và đã vào khu chung cư thấy sự phức tạp ngay từ khi gặp những người bảo vệ ở đây.

Họ thích bắt bẻ nhưng đâu biết rằng để có công việc của họ ở đấy là sự đóng góp kinh phí vận hành của cư dân, có thể nói là rất cao trên một mét vuông, tiền thu đó đang nuôi sống họ.

Thiết nghĩ việc nhỏ nhất này chưa giải quyết triệt để được thì còn lâu mới được yên với bộ máy cồng kềnh quản lý, quản trị ở đó. Buồn thay.

Độc giả Phucntnl Nguyễn: Thật ra không có điều kiện mới phải ở chung cư, chứ tiền của mình, nhà của mình mà phải phụ thuộc mấy cái ban bệ giời ơi thì còn gì là độc lập - tự chủ cho tổ ấm của mình?

An cư thì mới lạc nghiệp được, cách đây năm năm tôi đã chấp nhận mua 85m2 đất (khu quy hoạch) dù phải vay mượn ngân hàng và thế chấp chính sổ đỏ lô đất đó, sau ba năm trả hết nợ, tiếp tục vay xây nhà sau hai năm trả hết. Bây giờ sau năm năm vừa có đất, nhà dù chẳng to lớn hoành tráng nhưng là của mình.

