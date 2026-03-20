Tôi làm đám cưới 240 mâm 'mệt nhưng vui'

Tổ chức tiệc cưới 240 mâm trong hai ngày, mời đủ anh em, họ hàng, trong khi khách của riêng mình chỉ khoảng 30 mâm, nhưng tôi thấy xứng đáng.

Tôi không hiểu sao nhiều người lại có định kiến khá gay gắt với những đám cưới theo kiểu truyền thống, mời đông khách như vậy? Không phải ai làm vậy cũng là phô trương, sĩ diện, hình thức. Theo tôi, cách nhìn đó khá phiến diện, nhất là với những gia đình sống ở quê hoặc ngoại thành như tôi.

Tôi lấy vợ năm 2024, tổ chức tiệc cưới trong hai ngày. Sáng hôm trước, gia đình tôi làm ăn 40 mâm, chủ yếu mời họ hàng, anh em xóm làng thân thiết. Buổi chiều, tôi tiếp 165 mâm khách. Trưa hôm sau, đúng ngày cưới, chúng tôi lại ăn thêm 35 mâm với anh em họ hàng, bạn bè thân thiết. Trong tổng số đó, khách của riêng tôi chỉ khoảng 30 mâm. Trong khi đó, toàn bộ chi phí đám cưới là tôi đứng ra lo liệu hết. Và ngay từ đầu, tôi đã biết chắc mình sẽ phải bù thêm tiền chứ không có chuyện thu về đủ để "hòa vốn".

Tôi kể vậy để nói rằng, không phải cứ đám cưới đông là không tốt mà đơn giản vì gia đình đông, quan hệ nhiều, sống trong môi trường làng xóm cộng đồng, không thể mời người này mà bỏ người kia. Ở quê tôi, họ hàng nhiều, các mối quan hệ của bố mẹ cũng nhiều, chưa kể còn anh em, làng xóm, hội đoàn, người thân qua lại bao năm. Nếu bảo ngày cưới của con mà bố mẹ không mời họ hàng, bạn bè của mình, đợi sau này mới mời riêng, thì với tôi còn gì là ý nghĩa của ngày trọng đại nữa?

Tôi cũng không đồng tình với quan điểm cho rằng con cái bỏ tiền tổ chức đám cưới thì bố mẹ không có quyền mời khách của họ. Hôn nhân chưa bao giờ chỉ là chuyện của riêng cô dâu, chú rể. Đó còn là việc lớn của hai bên gia đình. Đám cưới không chỉ để hai người trẻ báo tin vui, mà còn là dịp để cha mẹ đứng ra đón tiếp họ hàng, làng xóm, những người đã gắn bó với gia đình suốt nhiều năm. Nói cô dâu, chú rể có toàn quyền quyết định hết danh sách khách mời, theo tôi, là cách nhìn chưa thật sự phù hợp với nếp sống của nhiều gia đình Việt.

Nhiều người còn nói cưới đông khách mời chỉ thêm mệt mỏi, hành xác. Nhưng thực tế, tôi thấy ngày vui đông đúc một chút, bận rộn một chút, mệt một chút cũng là điều bình thường. Tôi không thấy việc mời nhiều khách là khổ sở đến mức không thể chịu nổi. Ít nhất với gia đình tôi, ai cũng hiểu mời đông khách sẽ vất vả hơn, nhưng mọi người đều vui vẻ và thoải mái khi đám cưới kết thúc. Không ai thấy đó là gánh nặng hay điều gì đáng phải than phiền.

Tôi nghĩ, chuyện cưới xin không nên áp một công thức chung cho tất cả. Có người mời 50 khách là đủ, nhưng cũng có người phải mời 500 khách mới thấy trọn vẹn. Không thể lấy tiêu chuẩn của mình để phán xét lựa chọn của người khác. Chỉ khi đứng trong hoàn cảnh một gia đình cụ thể, hiểu được nếp sống, quan hệ và mong muốn của họ, chúng ta mới biết một đám cưới đông khách là phô trương, hay đơn giản chỉ là cách họ gìn giữ sự gắn kết và niềm vui chung của cả đại gia đình.

Thanh Tu