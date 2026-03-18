Tôi phản đối con trai mời cưới 50 khách

Ngày con trai báo tin sẽ làm đám cưới, tôi từng rất bất ngờ vì cách con muốn tổ chức. Con nói rằng chỉ mời vài người bạn thân, đồng nghiệp của hai đứa, khoảng 50 khách, làm tiệc ngoài trời theo kiểu phương Tây, gọn nhẹ, riêng tư. Nghe xong, tôi phản đối ngay lập tức.

Với tôi, đám cưới không chỉ là một buổi tiệc. Đó là dịp gia đình hai bên chính thức thông báo với họ hàng, làng xóm về việc con cái mình lập gia đình. Là cơ hội để những người thân lâu ngày không gặp có dịp nhận ra nhau, gắn kết lại. Tôi lớn lên trong một thời mà tình thân, họ hàng, làng nghĩa xóm được đặt rất cao. Một đám cưới đông đủ không phải để "khoe mẽ", mà là để giữ gìn mối dây liên kết giữa các thế hệ.

Tôi nói thẳng với con: "Đám cưới không phải việc riêng của hai đứa. Đó là chuyện lớn của hai gia đình". Tôi cũng nhắc con rằng, trong truyền thống, bố mẹ là người đứng ra chủ hôn, đại diện cho gia đình. Nếu mọi thứ đều để con cái tự quyết, rồi dần dần những nghi lễ, tập tục ấy sẽ mất đi lúc nào không hay.

Con tôi ban đầu không đồng ý, một mực cho rằng "thời đại ngày nay đã thay đổi, cách nghĩ cũng nên đổi mới". Con sợ những đám cưới đông đúc sẽ mệt mỏi, hình thức, tốn kém. Tôi hiểu phần nào suy nghĩ đó, vì thực tế không ít đám cưới hiện nay bị biến thành gánh nặng.

Nhưng tôi cũng nói rõ với con: "Đổi mới là cần thiết, nhưng không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn những giá trị cũ. Nếu muốn một buổi tiệc trẻ trung, thoải mái, con hoàn toàn có thể tổ chức thêm một buổi riêng với bạn bè, đồng nghiệp, nơi con có thể tự do làm theo đúng ý mình, tôi không can thiệp. Còn lễ cưới chính, vẫn nên giữ sự trang trọng và đầy đủ, để không ai trong họ hàng mất lòng".

Sau nhiều lần trao đổi, cuối cùng con cũng đồng ý làm theo. Đám cưới của con được tổ chức theo hướng dung hòa: vẫn đủ nghi lễ, đủ khách mời hai bên, nhưng cách tổ chức gọn gàng, không quá rườm rà. Hôm đó, nhìn hơn 400 khách mời từ hai bên gia đình cùng tụ họp, tôi thấy rõ ý nghĩa của một đám cưới truyền thống: sự đông vui, sự gắn kết, và cả niềm tự hào của cha mẹ.

Sau đám cưới, con tôi thừa nhận rằng nếu chỉ làm một buổi nhỏ như dự định ban đầu, có lẽ con sẽ bỏ lỡ nhiều cảm xúc. Những cái bắt tay, lời chúc từ họ hàng xa, những người mà trước đây con ít có dịp gặp, lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Tôi không phủ nhận rằng thế hệ trẻ có quyền lựa chọn cách sống. Nhưng trước những quyết định quan trọng, đặc biệt là chuyện hôn nhân, các bạn nên suy nghĩ thấu đáo hơn. Truyền thống không phải là thứ lạc hậu cần loại bỏ, mà là nền tảng giúp mỗi người biết mình đến từ đâu, thuộc về ai? Lắng nghe ý kiến của cha mẹ không có nghĩa là đánh mất cá tính, mà là để tìm được điểm cân bằng giữa cái mới và cái cũ. Và đôi khi, chính sự dung hòa đó mới tạo nên một khởi đầu trọn vẹn nhất cho cuộc sống hôn nhân.

Đoàn Văn