Tôi không kiếm tiền để đổi lấy ngôi mộ đẹp

Mua thứ mình thích, làm việc muốn làm, trải nghiệm những gì muốn biết, hưởng thụ hiện tại... là cách để mỗi ngày trôi qua là một ngày đáng sống.

Tuổi trẻ là những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, khi chúng ta sở hữu trọn vẹn hai món quà lớn nhất là sức khỏe và thời gian. Thứ duy nhất chúng ta thiếu có lẽ là tiền. Cũng chính bởi vậy mà nhiều người cho rằng tiền mới là thứ quan trọng nhất, đáng lưu tâm nhất ở giai đoạn này, và vô tình quên đi nhu cầu hưởng thụ cuộc sống.

Nhiều người tự tạo cho mình một vòng tròn an toàn: đi làm, kiếm tiền, tiết kiệm... Chuỗi tuần hoàn ấy có thể đảm bảo cho bạn bình an trước sóng gió, nhưng nó lại vô tình là cánh cửa giam cầm bạn với thế giới bên ngoài. Khi bạn còn trẻ cũng là lúc nguồn năng lượng dồi dào nhất, lại ít áp lực do chưa phải chịu nhiều trách nhiệm với gia đình, đó sẽ là khoảng thời gian lý tưởng nhất cho việc trải nghiệm, hưởng thụ cuộc sống. Khi bước vào tuổi trung niên, cơ hội để bạn làm điều đó sẽ giảm đi đáng kể bởi mỗi bước đi lúc ấy sẽ nặng nề và phải cân nhắc hơn nhiều.

Thực tế, khi tiêu tiền, bạn sẽ có động lực để kiếm thêm. Nói cách khác, khi hiểu được giá trị của đồng tiền, bạn sẽ có định hướng va mục tiêu rõ ràng hơn trong việc lao động. Khi ấy, bạn sẽ không bị rơi vào trạng thánh chông chênh, mơ hồ, không biết mình kiếm tiền nhiều để làm gì?

Tôi cũng là một người trẻ, đang hằng ngày đi làm kiếm tiền với một mức thu nhập thuộc dạng khá ở thành phố. Số tiền kiếm được này, tôi chia nhỏ thành nhiều khoản: 50% để tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn một lĩnh vực nào đó (đây là khoản dự phòng tự động sinh lời, nếu không có biến cố tôi sẽ không động tới), 30% tôi dùng để chi tiêu sinh hoạt hàng tháng (bao gồm tiền nhà, tiền ăn...), 20% còn lại tôi dùng để hưởng thụ cuộc sống (du lịch, mua sắm, khám phá, học thêm các kỹ năng mềm...).

Với việc phân bổ tài chính như vậy, tôi có thể đảm bảo cuộc sống ổn định, vừa có thể hưởng thụ cuộc sống sau những giờ làm việc mệt mỏi để tái tạo sức lao động, lại vừa không lo khi xảy ra biến cố. Tất nhiên, để có thể làm được điều đó, chắc chắn bạn sẽ phải có một mức thu nhập tốt. Muốn vậy, thời điểm ban đầu, chắc chắn bạn phải ưu tiên hơn cho công việc, sự nghiệp và lựa chọn thời điểm hưởng thụ sao cho hợp lý.

>> Hối hận vì sống hưởng thụ khi còn trẻ

Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế tiêu thụ, kích thích thay đổi, mua sắm liên tục để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Trong guồng quay ấy, việc bạn chị chi tiền cũng là một cách để thúc đẩy kinh tế phát triền. Có điều, ở Việt Nam, dường như rất ít nơi đào tạo về tài chính cá nhân nên người trẻ dễ bị rơi vào bẫy thu nhập, chi tiêu quá độ. Theo thống kê, khoảng 90% giới trẻ Việt hiện nay không có thói quen tiết kiệm, đây cũng sẽ là một điểm đáng được lưu tâm.

Nhiều người quan niệm còn trẻ còn khỏe, phải tranh thủ tận dụng tuổi trẻ ấy để làm việc, mà quên rằng 3/4 quãng thời gian sau, bạn lại cần nhiều sức khỏe hơn cả để làm những việc lớn hơn. Nếu như có thời gian, hãy ở bên gia đình thật nhiều, dành số tiền tích góp để mua tặng món quà nhỏ cho cha mẹ, người thân. Đừng chỉ làm việc cật lực để đổi lấy một ngôi mộ đẹp cũng những công việc, dự định còn dang dở.

Quay trở lại với câu hỏi ban đầu: vậy tuổi trẻ nên ưu tiên kiếm tiền hay hưởng thụ? Tôi cho rằng câu trả lời đơn giản nhất là hãy tận dụng tốt nhất hai món quà lớn mà cuộc sống dành riêng cho bạn: thời gian và sức khỏe. Một công việc tốt, một căn nhà tiện nghi, những chiếc xe hào nhoáng... tất cả đều có thể biến mất một lúc nào đó. Và khi đó, bạn còn lại gì? Vậy nên hãy sống thật nhiều, thật chất, thay vì chỉ mưu cầu sống giàu có hơn, dư dả hơn.

Mua những thứ mình thích, làm những việc muốn làm, trải nghiệm những gì bản thân muốn biết, hưởng thụ hiện tại... đó là cách tốt nhất để mỗi ngày trôi qua là một ngày đáng sống.

Đặng Phương Anh

>> Theo bạn, tuổi trẻ nên kiếm tiền hay hưởng thụ? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.