Tôi dành tiền vào viện dưỡng lão vì thấm cảnh chăm cha mẹ già

Theo dõi nhiều tranh luận về chủ đề đưa cha mẹ giào vào viện dưỡng lão, tôi thấy nhiều người đang bị nhầm lẫn giữa viện dưỡng lão dịch vụ và mái ấm tình thường của người già neo đơn. Người Việt thường có tâm lý sợ về già bị con cái bỏ rơi, nên rất ghét xu hướng vào viện dưỡng lão. Họ không hiểu nổi quan điểm không làm phiền đến con, tự chuẩn bị cho tương lai của mình.

Chăm cha mẹ già là chuyện không hề đơn giản. Mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi phải bán nhà để có tiền chữa trị, nhưng cuối cùng bà cũng mất sau ba năm. Trong suốt thời gian ngắn ngủi ấy, chúng tôi "bay" mất ba tỷ đồng chỉ cho việc điều trị và tăng chất lượng cuộc sống.

Bà bệnh nặng nên luôn phải có người túc trực 24/7, đi vệ sinh tại chỗ phải có người lau dọn. Ăn phải vừa dỗ vừa đút vì mất vị giác. Chưa kể, tinh thần bà cũng xuống dốc do đau đớn, bị thuốc hành hạ và không ăn uống được gì, nên hở chút là khóc lóc, phải dỗ dành. Những tháng cuối, mỗi ngày bà đều gào thét do đau đớn không chịu nổi. Lắm đêm 2h sáng tôi cũng phải dậy để chăm sóc bà. Cũng may bố mình đã về hưu nên có thời gian chăm mẹ gần như toàn bộ để tôi vừa đi học, vừa đi làm. Cái cảnh chăm người bệnh nan y thực sự rất ám ảnh.

Giờ tôi ở cùng bố. Nói chung, bản thân tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để lo cho ông, vì nó vẫn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, và cả nhà vẫn vui vẻ với điều đó. Còn tôi đã tính tới chuyện chuẩn bị sẵn tài chính để sau này về già không phải phụ thuộc ai. Nhưng đó là tôi tính cho mình, chứ không ép ai phải như thế cả. Ở với con cháu hay vào viện dưỡng lão là quyết định của mỗi người. Vậy mà mỗi khi tôi nói ra quan điểm của mình như vậy thì lại bị chê là "giới trẻ ngày nay ích kỷ, chỉ biết kiếm tiền, không quan tâm cha mẹ".

Với tôi, tự thân sống cuộc đời mình không có nghĩa là từ bỏ cha mẹ. Tôi là người theo chủ trương không sinh con để làm bảo hiểm tuổi già, nhưng vẫn sống cùng bố và chăm sóc cho ông, nói chuyện phiếm với ông hằng ngày mỗi khi tôi tan làm.

Có người nói "cha mẹ nuôi con, thì con phải chăm sóc lại mới là đúng đạo hiếu". Nhưng cứ thử hình dung thế hệ 9X đời sau còn đang bận chăm con nhỏ hoặc bị kẹp giữa hai thế hệ, những bạn trẻ sinh sau năm 2000 còn mới bắt đầu đi làm, thân còn nuôi chưa xong, vậy có đáng để bắt bẻ họ nếu không chăm được cha mẹ già? Nếu nói họ ích kỷ, chỉ biết kiếm tiền thì đó là do họ được giáo dục như thế. Ai bơm vào đầu giới trẻ tư duy phải kiếm nhiều tiền, phải sống tiện nghi?



Người trẻ bây giờ cũng phải đi làm tối mặt từ sáng sớm đến tối muộn, về lại còn phải chăm con mệt bở hơi tai, chứ có phải sung sướng gì đâu. Nên chúng ta cũng đừng đòi hỏi con cái ngày nay phải kè kè bên cạnh, chăm cha mẹ già từng ly từng tí. Nếu có thời gian và điều kiện thì sống cùng để chăm sóc cha mẹ được thì quá tốt. Còn không, đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão cũng chẳng phải ý tồi, chẳng có gì sai để bị phán xét.

