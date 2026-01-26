Quán cà phê bán chai nước suối 15 K khi khách xin nước lọc

Trong khi đó, nhiều quán khác không những miễn phí mà còn thường xuyên 'châm' thêm nước lọc hay trà đá cho khách.

Tôi vừa có cuộc hẹn gặp đối tác tại một quán cà phê thuộc chuỗi khá nổi tiếng. Tôi gọi một ly cà phê bình thường. Ngồi nói chuyện một lúc, thấy khát nước, tôi tới hỏi nhân viên quán để xin thêm ly nước lọc. Nhưng câu trả lời nhận được khiến tôi hơi bất ngờ: "Quán không phục vụ nước lọc miễn phí". Nếu muốn uống, tôi phải mua nước khoáng đóng chai với giá 15.000 đồng.

Thực ra, đó là loại nước suối rất phổ biến tôi vẫn mua ở siêu thị với giá chỉ khoảng hơn 3.000 đồng. Nghĩa là ở đây bán đắt hơn gấp gần năm lần giá trị thực của sản phẩm và điều đó khiến tôi khó tránh khỏi cảm giác không thoải mái.

Quán bán trà, cà phê - những thức uống vốn đã có giá cao hơn chi phí nguyên liệu rất nhiều - nhưng lại không kèm theo một ly nước lọc tối thiểu cho khách. Với một khách hàng không quá khó tính, tôi sẵn sàng bỏ tiền mua thêm một chai nước suối. Nhưng khi mức giá đắt gấp nhiều lần so với bên ngoài thì đó quả thực là điều khó hiểu và khó chấp nhận.

Tôi hiểu kinh doanh nào cũng phải tính đến chi phí vận hành: mặt bằng, nhân viên, điện nước, máy lạnh... tất cả đều cần được bù đắp. Nhưng một ly nước lọc - thứ gần như là nhu cầu cơ bản khi ngồi lại quán - liệu có thực sự là gánh nặng lớn đến mức phải tách riêng và bán với giá cao như vậy?

Tôi từng tới nhiều quán cà phê khác, nước lọc ở đó được xem như một phần của dịch vụ tối thiểu, phục vụ miễn phí để giúp khách cảm thấy được tôn trọng hơn. Và tôi tin người ta không hề lỗ vì khoản đó.

Cảm giác của tôi hôm đó không phải là tiếc 15.000 đồng, mà là sự khó chịu khi thấy mình bị "tận thu". Khi mọi thứ đều được quy ra tiền, kể cả một ly nước lọc, trải nghiệm khách hàng dễ bị giảm đi đáng kể. Tôi rời quán với suy nghĩ: "Có lẽ mình sẽ không bao giờ muốn quay lại lần sau".

