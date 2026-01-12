Tôi bỏ đi ngay khi shop bắt khách để giày dép bên ngoài

Có nhiều shop thời trang, cửa hàng ở Hà Nội và cả Sài Gòn bắt khách để giày dép bên ngoài, tôi từ chối ngay.

Tôi thấy khó chịu với trải nghiệm mua sắm kiểu này vì giày dép là một phần của trang phục. Không phải ai cũng đi dép xỏ, dép lê ra đường.



Chưa kể nhiều người hẳn không an tâm khi mang giày dép hàng triệu đồng nhưng phải bỏ ngoài cửa shop. Và còn rất nhiều lý do tế nhị khác nữa khiến nhiều người không muốn cởi giày khi mua sắm.

Chủ các shop muốn sạch sẽ nhưng có tính đến sở thích khách hàng, và có đặt doanh thu lên hàng đầu?

Tôi không phản đối quyền đặt ra quy định riêng của các shop. Nhưng tôi lựa chọn rời đi khi cảm thấy người mua không được đặt ở vị trí xứng đáng.

Bảo Nam