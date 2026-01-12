Tôi bỏ đi ngay khi shop bắt khách để giày dép bên ngoài

Tôi thấy khó chịu với trải nghiệm mua sắm kiểu này vì giày dép là một phần của trang phục. Không phải ai cũng đi dép xỏ, dép lê ra đường.
Chưa kể nhiều người hẳn không an tâm khi mang giày dép hàng triệu đồng nhưng phải bỏ ngoài cửa shop. Và còn rất nhiều lý do tế nhị khác nữa khiến nhiều người không muốn cởi giày khi mua sắm.
>> Ảo tưởng 'khách hàng là thượng đế'
Chủ các shop muốn sạch sẽ nhưng có tính đến sở thích khách hàng, và có đặt doanh thu lên hàng đầu?
Tôi không phản đối quyền đặt ra quy định riêng của các shop. Nhưng tôi lựa chọn rời đi khi cảm thấy người mua không được đặt ở vị trí xứng đáng.
- Khách Việt kiều đấu trí với người bán hàng cân thiếu
- 'Tư duy ngắn khi bắt khách hàng inbox hỏi giá'
- Những sản phẩm 'made in Vietnam' thách thức độ kiên nhẫn của khách hàng
- Tôi phát điên vì quán cà phê bắt khách tự bê đồ uống lên xuống cầu thang
- Tôi chi 300.000 đồng mỗi lần ngồi 'cắm rễ' cả ngày ở quán cà phê
- Khách gọi ly cà phê 30.000 đồng nhưng chiếm ổ điện bảy tiếng