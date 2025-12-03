Ba khách chỉ gọi một ly cà phê 30 K nhưng ngồi 'cắm rễ'

Hai vị khách vào quán cà phê gặp bạn, không gọi đồ, thản nhiên ngồi trò chuyện rôm rả, chiếm trọn bàn ghế, cắm sạc điện thoại, xài wifi...

Tôi mở một quán cà phê nhỏ trên con phố không quá đông đúc. Kinh doanh cà phê tưởng nhẹ nhàng, nhưng ai làm rồi mới hiểu: chỉ cần một ngày vắng khách, nhìn bảng doanh thu là đủ thở dài. Bởi vậy, từng bàn, từng lượt khách với tôi đều rất quan trọng.

Hôm rồi, tôi gặp một tình huống khiến mình khó xử đến mức băn khoăn mãi. Buổi chiều hôm đó, một khách nam bước vào quán, gọi một ly cà phê giá 30.000 đồng rồi ngồi làm việc bằng laptop. Anh ta đi một mình nhưng ngồi bàn lớn dành cho nhóm bốn người. Tuy nhiên, thấy vị khách lịch sự, trật tự, nên tôi cũng vẫn thoải mái. Khoảng 15 phút sau, hai người khác bước vào quán, nhìn quanh, rồi tiến thẳng đến bàn của vị khách kia và ngồi xuống nói chuyện vui vẻ.

Thấy vậy, nhân viên quán tôi chạy tới chào, đưa menu và hỏi hai người mới tới xem họ dùng gì? Tuy nhiên, cả hai đồng loạt lắc đầu, đáp tỉnh bơ: "Không em ơi, bọn anh gặp bạn một tí rồi đi". Nghe câu này, cả tôi và nhân viên đều quen rồi. Nhiều người vẫn nghĩ "gặp một tí" nghĩa là không cần gọi món. Nhưng thực tế, họ ngồi hàng tiếng đồng hồ, chiếm bàn ghế và sử dụng điện, wifi của quán.

Và đúng như tôi đoán, ba người ngồi trò chuyện rôm rả, bàn ghế được họ chiếm trọn, balo, điện thoại để la liệt, cắm sạc, kết nối wifi. Nhiều khách sau vào quán, thấy không có bàn lại bỏ đi. Còn nhân viên của tôi đứng ở quầy, gương mặt lúng túng, vì không biết có nên nhắc họ hay không? Nhắc thì sợ khách khó chịu, mà không thì quán mất bàn, mất khách.

Hai người kia ngồi gần một tiếng rưỡi rồi mới đứng dậy rời đi mà không gọi một ly nước nào. Người duy nhất thanh toán vẫn chỉ là vị khách nam với ly cà phê 30.000 đồng ban đầu. Tôi hiểu rằng họ không cố ý làm điều gì xấu, có thể chỉ là họ không nghĩ rằng hành động của mình gây ảnh hưởng đến quán.

Nhưng với một quán nhỏ như của tôi, mỗi bàn là nguồn sống. Tiền thuê mặt bằng, điện nước, lương nhân viên, nguyên liệu... đều tăng đều mỗi tháng. Một bàn bị chiếm hơn một tiếng đồng hồ nhưng doanh thu vẫn chỉ 30.000 đồng, nghĩa là thời gian đó quán hoạt động lỗ. Tính ra, tiền lời không đủ để tôi trả tiền điện cho chính khoảng thời gian họ ngồi.

Tôi ước rằng mọi người sẽ hiểu, quán cà phê không phải nơi công cộng, miễn phí. Khi bạn ngồi vào bàn, sử dụng ghế, wifi, máy lạnh, không gian yên tĩnh, đó là những chi phí mà quán phải trả từng ngày. Gọi một món uống – dù nhỏ nhất –cũng là cách thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với người kinh doanh.

Minh Hải