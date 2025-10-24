Tôi phát điên vì quán cà phê bắt khách tự bê đồ uống lên xuống cầu thang

Đi giày cao gót, leo cầu thang để lấy khay đồ uống, tôi còn bị nhân viên quán cà phê bắt bẻ: 'Phải có hóa đơn mới được nhận đồ'.

Cuối tuần trước, sau khi dự một đám cưới người bạn, nhóm chúng tôi gồm năm người lớn (toàn nữ) và hai trẻ nhỏ ghé vào một quán cà phê khá nổi tiếng trong thành phố. Quán đông khách, tầng trệt và tầng một đều kín chỗ, nhân viên hướng dẫn chúng tôi lên tầng hai. Mỗi người chúng tôi gọi một loại nước khác nhau và được phát một tấm thẻ bàn để chờ nhận đồ uống.

Một lát sau, chuông báo reo, tôi vội vàng từ tầng hai xuống quầy ở tầng một để lấy nước. Vì đang mang giày cao gót, lại vội vì chuông báo reo liên hồi nên tôi quên mang theo hóa đơn mà mình đã thanh toán trước đó. Vấn đề là nhân viên giao đồ uống lại lạnh lùng nói với tôi: "Chị phải có hóa đơn mới nhận được đồ". Dù rất mệt và khó chịu nhưng vì không muốn làm lớn chuyện, tôi đành quay lên tầng trên, lấy tờ hóa đơn, rồi lại leo xuống tầng trệt, cầm năm ly nước, bưng lên tầng hai.

Thành thật mà nói, khi đặt khay nước xuống bàn, máu tôi như sôi lên. Tôi vừa mệt, vừa bực. Tôi bực với quán, vì không đào tạo nhân viên biết quan sát và hỗ trợ khách trong những tình huống như vậy. Một người phụ nữ đang mang giày cao gót, vừa phải lên xuống hai tầng cầu thang, vừa bê khay nước nặng, đáng lẽ ra chỉ cần một chút tinh ý và thiện chí từ nhân viên là có thể giúp khách cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi cũng giận chính mình vì đã dại dột chọn một quán "sang chảnh" nhưng dịch vụ lại quá tệ.

Từ sau lần đó, tôi tự nhủ: bất kỳ quán nào bắt tôi phải tự bưng nước, dù chỉ cho chính mình, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại. Tôi bỏ tiền để mua dịch vụ, chứ không chỉ là một ly nước. Đồ uống ngon, quán đẹp là một chuyện, nhưng cách quán phục vụ khách hàng mới là yếu tố quyết định để tôi có quay lại hay không?

Tôi không lười biếng, cũng không ngại tự phục vụ bản thân khi mô hình này đã và đang phát triển rất mạnh. Tôi từng làm trong lĩnh vực dịch vụ, nên hiểu cảm giác đứng ở vị trí của người phục vụ. Nhưng chính vì thế, tôi càng tôn trọng khách hàng hơn. Bởi làm dịch vụ không chỉ là bán một sản phẩm, mà là bán sự hài lòng, sự thấu hiểu và tinh tế trong từng chi tiết nhỏ.

Một nụ cười, một hành động nhỏ như chủ động mang nước lên giúp những kháng hàng đặc biệt, hay đơn giản là quan sát khách đang lúng túng để kịp thời giúp họ, đôi khi còn đáng giá hơn cả một tách cà phê đắt tiền.

