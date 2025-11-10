Tôi bỏ 40 triệu mua máy rửa bát, tủ sấy quần áo xứng đáng từng đồng

Nhiều người từng nói tôi 'phí tiền' khi bỏ 40 triệu mua tủ sấy quần áo, máy rửa bát, máy hút ẩm, giờ 'quay xe' thừa nhận đáng tiền.

Tôi sống và làm việc ở Hà Nội. Những ngày này, người Hà Nội có lẽ đang phải trải qua một cảm giác cực kỳ khó chịu vì trời mưa nhiều, độ ẩm cao. Nồm ẩm luôn là cơn "ác mộng": tường nhà đổ mồ hôi, nấm mốc; sàn trơn trượt; quần áo giặt hai ngày vẫn ẩm ướt, còn chăn ga thì nặng mùi, khó chịu; bát đĩa rửa xong phơi cả ngày cũng không khô...

Tôi từng nghĩ đó là "chuyện bình thường ở miền Bắc", vì ai cũng chịu đựng thế cả. Nhưng một năm trước, tôi quyết định không chịu trận nữa. Tôi bỏ một khoản tiền không nhỏ để mua tủ sấy quần áo, máy rửa bát và máy hút ẩm. Kể từ đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi hẳn. Tôi chưa bao giờ thấy đồng tiền mình bỏ ra lại "đáng" đến vậy.

Lúc đầu, khi tôi nói với bạn bè và người thân rằng mình định mua máy sấy quần áo, máy rửa bát... phản ứng đầu tiên luôn là: "Phí tiền lắm, quần áo phơi cũng khô mà, sấy chỉ thêm nhanh hỏng", "máy rửa bát chỉ dành cho nhà giàu thôi, tốn điện, tốn nước lắm", hay "Hà Nội mấy ngày nồm thì chịu tí, cần gì máy hút ẩm, chẳng tác dụng gì đâu".

Lúc đó, chính tôi cũng bị phân vân. Nhưng sau vài năm đi làm, tôi nhận ra: thời gian, sức khỏe và sự thoải mái cũng là một khoản đầu tư xứng đáng. Tôi không muốn mỗi ngày đi làm về vẫn phải hì hụi rửa bát, lo quần áo không khô, hay chịu cảnh phòng ngủ ẩm mốc. Thế là tôi quyết định bỏ ngoài tai tất cả và mua cả ba món, tổng chi phí gần 40 triệu đồng.

>> Máy rửa bát khiến nhà tôi phải ăn hai bữa mới rửa một lần

Những thứ tôi nhận lại sau đó mới là điều đáng nói. Hồi đầu, tôi cũng sợ quần áo sẽ nhăn, co, hỏng vải vì dùng máy sấy. Nhưng thực tế, chỉ cần chọn đúng chế độ, quần áo vẫn khô phẳng, mềm mại, mà còn thơm hơn hẳn so với phơi ngoài trời nồm ẩm. Tôi không còn cảnh chật vật treo quần áo khắp nhà, quạt thổi cả ngày không khô.

Máy hút ẩm thì đúng là "vị cứu tinh" trong những ngày thời tiết ẩm đến mức giấy tờ cong, tủ gỗ rịn nước. Chỉ sau vài tiếng bật máy, căn phòng của tôi trở nên khô ráo, dễ chịu, không còn mùi mốc. Con tôi, vốn hay hắt hơi, sổ mũi vào mùa nồm, cũng đỡ hẳn.

Còn máy rửa bát có lẽ là thiết bị từng khiến nhiều người cười tôi nhất. Họ bảo tôi "lười" nên mới không tự rửa bằng tay. Thế nhưng, giờ đó lại là thứ được cả nhà tôi yêu thích nhất. Sau bữa ăn, tôi chỉ cần xếp bát đĩa vào, bấm nút, là xong. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, sạch sẽ và khô ráo. Tôi có thêm nửa tiếng nghỉ ngơi, đọc sách hay chơi với con, thay vì đứng bên chậu nước rửa bát giữa mùa đông lạnh ngắt.

Hôm qua, một người bạn – từng phản đối chuyện mua sắm của tôi trước đây – đến chơi nhà đúng vào đợt nồm ẩm. Sau vài tiếng ngồi trong phòng khô ráo, dễ chịu, thấy quần áo nhà tôi khô cong, bát đũa sạch tinh, cô cũng phải thừa nhận tôi đã có quyết định đầu tư đúng đắn. Giờ, chính cô ấy cũng đang nhờ tôi tư vấn để chọn mua máy sấy quần áo và máy rửa bát cho gia đình mình.

Tôi không cổ xúy việc mua sắm vô tội vạ, nhưng với những thiết bị thực sự giúp giảm gánh nặng việc nhà và cải thiện sức khỏe, tôi tin rằng "phí tiền" nhất chính là cố chịu đựng mà không thay đổi.

LA