Máy rửa bát khiến nhà tôi phải ăn hai bữa mới rửa một lần

Nếu cứ ăn xong là cho máy chạy ngay thì tốn điện, tốn nước, tốn cả viên rửa. Vì vậy, tôi chọn cách dồn hai bữa mới rửa một lần.

Tôi mua máy rửa bát cách đây khoảng một năm, với suy nghĩ "người ta ai cũng khen tiện, chắc chắn sẽ giúp mình nhàn hơn". Nhà tôi có ba người, ăn uống cũng đơn giản, ít khi bày biện nhiều món. Ban đầu, tôi tưởng mua về sẽ nhẹ gánh việc rửa bát, nhưng hóa ra lại phát sinh thêm không ít phiền toái.

Trước hết là vấn đề số lượng. Một bữa cơm nhà tôi chỉ dùng vài chiếc bát, vài đôi đũa, thêm một hai cái nồi nhỏ. Nếu cứ ăn xong là cho máy chạy ngay thì thành ra cực kỳ lãng phí: vừa tốn điện, tốn nước, lại tốn cả viên rửa. Vì vậy, tôi chọn cách dồn hai bữa mới rửa một lần. Nghe thì hợp lý, nhưng thực tế lại khá bất tiện.

Sau bữa ăn, toàn bộ bát đũa bẩn phải để nguyên trong máy. Có hôm bạn bè ghé chơi đột xuất, tôi mới tá hỏa vì trong tủ chẳng còn cái bát sạch nào. Lại phải mở máy, lấy tạm vài cái bát bẩn ra rửa tay để kịp dùng. Có khi cần ngay một chiếc nồi hay con dao, mà nó lại đang nằm lẫn trong đống đồ chưa kịp chạy máy, thành ra mất công tìm, rồi lại phải rửa thêm một lần nữa.

Một vấn đề khác là mùi. Dù tôi đã có thói quen tráng sơ qua trước khi cho bát vào, nhưng để nửa ngày trong khoang kín thì vẫn sinh mùi hôi nhẹ. Mỗi lần mở máy ra, cảm giác khó chịu y như mở tủ rác. Đặc biệt vào mùa hè, mùi này còn rõ rệt hơn. Thế là thỉnh thoảng tôi phải rửa tay luôn sau bữa, để đỡ "phiền mũi".

Thời gian rửa máy cũng không ngắn như tôi tưởng. Một chu trình rửa của máy kéo dài cả tiếng, thậm chí hơn, trong khi rửa tay chỉ mất 10–15 phút. Nhiều khi buổi tối ăn xong, máy chạy ì ạch đến muộn mới xong, vừa tốn điện vừa gây tiếng ồn. Tôi nghĩ: nếu rửa tay, xong bữa cơm là mọi thứ sạch sẽ ngay, gọn gàng tức thì, chẳng cần chờ đợi.

Từ trải nghiệm đó, tôi nhận ra máy rửa bát thực sự hữu ích với những gia đình đông người, mỗi bữa ăn nhiều món, lượng bát đĩa chất đầy mới "đáng công" cho máy chạy. Khi đó, lợi ích rõ ràng: tiết kiệm sức, bếp núc gọn gàng, hiệu quả khử khuẩn tốt. Nhưng với những gia đình nhỏ, ăn uống đơn giản như nhà tôi, việc dùng máy lại hóa ra bất tiện: vừa bị động, vừa phát sinh thêm việc, thậm chí nhiều lúc còn mất công hơn so với rửa tay.

Tôi không phủ nhận công nghệ đem lại sự tiện lợi cho cuộc sống. Nhưng không phải thiết bị nào cũng phù hợp với mọi gia đình. Trường hợp của tôi, máy rửa bát chưa thật sự "cứu cánh", mà ngược lại còn khiến sinh hoạt thêm phần rườm rà.

Theo tôi, trước khi quyết định mua, mọi người nên cân nhắc kỹ: nhà mình có đông người không, thói quen ăn uống ra sao, có đủ kiên nhẫn chờ máy chạy hàng giờ mỗi ngày không? Máy rửa bát có thể là trợ thủ đắc lực với nhiều gia đình, nhưng cũng hoàn toàn có thể trở thành món đồ gây phiền phức nếu không hợp hoàn cảnh.

Minh Anh