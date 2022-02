Tình cũ nói Taylor Swift nên nhắc nhở fan

Tài tử Jake Gyllenhaal lên tiếng sau nhiều tháng im lặng trước làn sóng chỉ trích từ fan của tình cũ Taylor Swift.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Esquire đăng hôm 17/2, ngôi sao Nightcrawler nói về ồn ào giữa anh và Taylor Swift: "Tại một thời điểm nào đó, tôi nghĩ chúng ta cần cảm thấy có trách nhiệm nhắc nhở người hâm mộ nên lịch sự khi họ trở nên kích động và ngừng việc xúc phạm người khác trên mạng. Điều đó đặt ra một câu hỏi sâu sắc hơn về mặt triết học. Tôi nói điều này không phải riêng ai. Nó là một chủ đề để chúng ta cùng suy ngẫm, về việc nên có trách nhiệm với những gì ta mang tới thế giới, sự đóng góp với thế giới".

Jake Gyllenhaal (trái) và Taylor Swift từng hẹn hò từ năm 2010 đến 2011. Ảnh: Filmmagic

Năm ngoái, Taylor Swift phát hành lại album Red (2012) cùng phiên bản phim ngắn dài 10 phút cho ca khúc All Too Well. Sáng tác được người hâm mộ cho rằng lấy cảm hứng từ mối quan hệ giữa cô và Gyllenhaal. Hai người hẹn hò cuối năm 2010 và chia tay một năm sau đó.

Trong ca khúc, ca sĩ nhắc đến khăn quàng như một kỷ vật tình yêu: "Hôm em đã đánh rơi chiếc khăn tại nhà chị gái anh. Và em biết là anh vẫn giữ nó trong ngăn tủ đến tận giờ này". Thời Gyllenhaal còn hẹn hò Taylor Swift, nhiều người phát hiện anh đeo chiếc khăn tối màu, kẻ ngang cô từng dùng. Nam chính trong video All Too Well có hành động tương tự.

Dự án mới của Swift khiến các fan của cô đem những câu chuyện cũ lên mạng xã hội chỉ trích nam diễn viên. Nhiều người chế ảnh anh trùm kín mặt vì xấu hổ, thiểu não khi nghe ca khúc bóc mẽ mình, một số khác yêu cầu nam diễn viên trả khăn cho bạn gái cũ. Gyllenhaal sau đó phải khóa chức năng bình luận trang Instagram cá nhân trong nhiều tháng.

Phim ngắn "Alll Too Well" của Taylor Swift.

Jake Gyllenhaal nói cố gắng không để các bê bối với Taylor Swift ảnh hưởng tới đời tư. Anh trả lời Esquire: "Cuộc sống của tôi vẫn tuyệt vời. Tôi hiện có một mối tình êm đẹp và một gia đình yêu thương tôi hết mực. Quãng thời gian vừa qua càng giúp tôi nhận ra điều đó". Gyllenhaal cũng cho biết không giận Taylor Swift. Anh cho rằng nghệ sĩ có quyền lấy những câu chuyện đời tư làm cảm hứng sáng tác. Tuy nhiên, anh nói chưa nghe album Red hay ca khúc All Too Well của tình cũ. Trong quá khứ, Swift từng viết về tài tử trong We are Never, Ever Getting Back Together.

Taylor Swift hẹn hò nhiều ngôi sao, thường viết ca khúc lấy cảm hứng từ họ. Cô từng chia sẻ trên tạp chí Vogue: "Tôi nghĩ mình là người thông minh trừ khi yêu. Khi yêu, tôi trở nên ngu ngốc một cách kỳ lạ". Taylor từng viết Dear John cho John Mayer, Back to December cho Taylor Lautner, Forever and Always cho Joe Jonas và Style cho Harry Style.

Ca sĩ hiện yêu Joe Alwyn - diễn viên người Anh kém cô một tuổi - từ năm 2017, là cuộc tình dài nhất của cô đến hiện tại. Anh là nguồn cảm hứng cho cô viết các ca khúc Ready for It, Gorgeous.

