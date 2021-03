Taylor Swift mừng tình cũ thắng Grammy

Ca sĩ Taylor Swift vỗ tay chúc mừng tình cũ Harry Styles đoạt giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Theo Elle, cặp sao gây chú ý trong lễ trao giải Grammy 2021 sáng 15/3 (giờ Việt Nam). Khi Harry Styles lên sân khấu nhận giải "Màn đơn ca pop xuất sắc" cho Watermelon Sugar, máy quay hướng đến Taylor Swift - người đang vỗ tay tán thưởng anh.

Taylor Swift chúc mừng Harry Styles Taylor Swift chúc mừng Harry Styles nhận giải Grammy đầu tiên. Video: CBS.

Cặp sao hẹn hò từ cuối năm 2012 đến năm 2013. Sau khi chia tay, Swift phát hành nhiều ca khúc về bạn trai cũ như Out of the Woods, Styles trong album 1989. Tháng 3/2019, nam ca sĩ người Anh cho biết không phiền lòng khi Swift mượn chuyện tình của hai người làm cảm hứng sáng tác. "Tôi nghĩ việc được người khác viết nhạc cho rất vinh dự, dù ca khúc đó nội dung không tích cực. Taylor Swift là một nhạc sĩ tuyệt vời. Các ca khúc của cô ấy về tôi đều rất hay", Styles nói trên chương trình Howard Stern Show.

Harry Styles, sinh năm 1994, và Taylor Swift, sinh năm 1989, hiện đều hạnh phúc bên người mới. Styles hẹn hò diễn viên Olivia Wilde từ hồi đầu năm. Còn Swift ở bên nam diễn viên Joe Alwyn suốt bốn năm qua.

Phương Mai (theo Elle)