Taylor Swift mang chuyện chia tay vào phim

Taylor Swift ra phim ca nhạc ngắn - "All Too Well" - cảm hứng từ chuyện tình của cô và tài tử Jake Gyllenhaal 10 năm trước.

Taylor Swift kể chuyện chia tay Jake Gyllenhaal "All Too Well" từng ra mắt năm 2012, nay được Taylor Swift viết thêm một số câu, thu âm lại và quay video theo dạng phim ngắn. Video: Youtube Taylor Swift

Trong video phát hành ngày 13/11 (giờ Mỹ), nữ chính nhiều lần tổn thương bởi bạn trai nóng nảy, vô tâm, cuối cùng chia tay trong đau khổ. Nam chính Dylan O'Brien có ngoại hình gần giống Jake Gyllenhaal với râu, tóc rậm. Sau khi Taylor Swift trình diễn ca khúc trên Saturday Live Night cùng ngày, biên kịch, MC Colin Jost nói trong chương trình Weekend Update của anh: "Bài học chúng ta rút ra trong tuần này là đừng bao giờ chia tay Taylor Swift, nếu không cô ấy sẽ hát về bạn trong 10 phút trên sóng truyền hình quốc gia. Ít nhất, hãy trả lại cô ấy chiếc khăn quàng cổ".

Trong lời bài hát, ca sĩ nhắc đến khăn quàng như một kỷ vật tình yêu: "Hôm em đã đánh rơi chiếc khăn tại nhà chị gái anh. Và em biết là anh vẫn giữ nó trong ngăn tủ đến tận giờ này". Thời Gyllenhaal còn hẹn hò Taylor Swift, nhiều người phát hiện anh đeo chiếc khăn tối màu, kẻ ngang cô từng dùng. Nam chính trong video All Too Well có hành động tương tự.

Theo ABC, Maggie Gyllenhaal - chị gái Jake - thường xuyên bị hỏi về việc Taylor Swift có thực sự để quên khăn ở nhà cô hay không. Cô từng trả lời Andy Cohen trong chương trình Watch What Happens Live: "Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, tôi không chắc".

Sau khi All Too Well ra mắt, từ khóa Jake Gyllenhaal phổ biến trên Twitter, với hơn 100.000 bài viết liên quan. Nhiều người chế ảnh anh trùm kín mặt vì xấu hổ, thiểu não khi nghe ca khúc bóc mẽ mình, một số khác yêu cầu nam diễn viên trả khăn cho bạn gái cũ. Trước ca khúc, Taylor từng viết về tài tử trong We are Never, Ever Getting Back Together.

Taylor Swift quàng khăn kẻ khi đi chơi cùng Jake Gyllenhaal năm 2011. Tài tử sau đó quàng khăn tương tự xuống phố. Ảnh: Just Jared

Taylor Swift hẹn hò nhiều ngôi sao, thường viết ca khúc lấy cảm hứng từ họ. Cô từng chia sẻ trên tạp chí Vogue: "Tôi nghĩ mình là người thông minh trừ khi yêu. Khi yêu, tôi trở nên ngu ngốc một cách kỳ lạ". Taylor từng viết Dear John cho John Mayer, Back to December cho Taylor Lautner, Forever and Always cho Joe Jonas và Style cho Harry Style.

Ca sĩ yêu Joe Alwyn - diễn viên người Anh kém cô một tuổi - từ năm 2017, là cuộc tình kéo dài nhất của cô đến hiện tại. Anh là nguồn cảm hứng cho cô viết các ca khúc Ready for It, Gorgeous.

Hà Thu (theo ABC)