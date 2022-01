Tình cũ của Jack lấn sân điện ảnh

Thiên An - bạn gái cũ của ca sĩ Jack - lấn sân điện ảnh với phim Tết "Mưu kế thượng lưu".

Thiên An đóng vai chính Diana Nguyễn, một thiếu nữ thâm nhập giới thượng lưu vì ý đồ riêng, dần khám phá nhiều góc khuất của các "rich kid". Nhân vật vướng mối quan hệ phức tạp cùng Charlie (Anh Tú) - bạn trai Liên Phạm (Quỳnh Lương). Các mâu thuẫn được đẩy cao khi Diana bị chỉ trích là người thứ ba.

Bạn gái cũ của Jack đóng phim điện ảnh Thiên An và các diễn viên dự sự kiện ra mắt phim, chiều 21/1. Video: Tam Kỳ

Thiên An thừa nhận áp lực trong vai điện ảnh đầu tay. Cô được đạo diễn Trần Bửu Lộc chọn khi casting theo hình thức online do dịch. Không được đào tạo bài bản ở trường lớp, cô đóng phim chủ yếu bằng bản năng. Cô tâm đắc kịch bản vì thấy đồng cảm nhân vật - bề ngoài mỏng manh yếu đuối nhưng tính cách mạnh mẽ. Trong phim, Thiên An có nhiều cảnh tình cảm với diễn viên Anh Tú. Diễn viên nói: "Do tôi còn mới trong nghề, anh Anh Tú nâng đỡ tôi rất nhiều, nhờ đó tôi không quá áp lực trong các phân đoạn đó".

Thời điểm phim khởi quay, bé Sol - con gái của Thiên An và bạn trai cũ, ca sĩ Jack - mới vài tháng tuổi. Cô cho biết may mắn được mẹ hỗ trợ chăm sóc cháu những hôm xa nhà lên phim trường. Diễn viên nói: "Bé ngoan nên tôi chăm con không quá vất vả". Diễn viên tránh nhắc về ồn ào tình cảm với Jack, mong được khán giả chú ý đến thực lực thay vì đời tư. Sắp tới, cô dự định học thêm khóa diễn xuất để nâng cao kỹ năng nhập vai.

Thiên An sinh năm 1998, quê Bình Dương, từng là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, Đại học Công nghệ TP HCM - Hutech. Cô gây chú ý khi đóng các MV Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình... của ca sĩ Jack. Sau thời gian hợp tác năm 2019, Jack và Thiên An nảy sinh tình cảm. Cả hai có con với nhau nhưng chia tay sau khi Thiên An sinh em bé hồi tháng 4/2021, do bất đồng quan điểm. Trên trang cá nhân, Thiên An nói Jack quen một số bạn gái khác trong thời gian cô mang thai. Mỗi tháng, mẹ Jack nhờ người gửi cho Thiên An 5 triệu đồng để nuôi dưỡng con. Trong khi đó, Jack phủ nhận "bắt cá hai tay".

Anh Tú (trái) và Thiên An đóng cặp trong phim điện ảnh "Mưu kế thượng lưu". Ảnh: Huyền Đỗ

Ngoài Thiên An, phim còn có sự tham gia của các diễn viên Lê Tam Triều Dâng, Vây Trương, Khánh Tiên, Kiến An, Phi Phụng... ra rạp ngày 3/2 (mùng ba Tết). Đạo diễn Trần Bửu Lộc cho biết tác phẩm xoáy vào bi kịch của giới thượng lưu, thể hiện qua một câu thoại của nhân vật Diana: "Có những người nghèo tới nỗi thứ duy nhất họ có chỉ là tiền mà thôi".

Trailer "Mưu kế thượng lưu" Trailer "Mưu kế thượng lưu". Video: Galaxy Play

Mưu kế thượng lưu là phim cuối công bố lịch ra rạp dịp Tết Nhâm Dần, cạnh tranh cuộc đua doanh thu sau khi thị trường điện ảnh "đóng băng" hơn nửa năm vì dịch. Các phim còn lại là 1990 (đạo diễn Nhất Trung) - quy tụ Lan Ngọc, Diễm My 9x, Nhã Phương; Chìa khóa trăm tỷ (đạo diễn Võ Thanh Hòa) - Kiều Minh Tuấn, Thu Trang đóng; Nhà không bán (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) - Việt Hương góp mặt. Ngoài các phim mới, Trạng Tí (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) là tác phẩm duy nhất chiếu lại sau khi ra rạp dịp 30/4 năm ngoái.

