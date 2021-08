Dung mạo tình cũ của Jack

Tối 10/8, Jack viết thư trên trang cá nhân thừa nhận có con với Thiên An. Cả hai quen nhau năm 2019, dịp quay MV "Sóng gió", rồi nảy sinh tình cảm. Họ chia tay sau khi Thiên An sinh em bé hồi tháng 4, do bất đồng quan điểm. Ảnh: Facebook Thiên An.