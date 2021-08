Jack thừa nhận có con với bạn diễn

Ca sĩ Jack thừa nhận có con với Thiên An - bạn diễn của anh trong MV "Sóng gió", và xin lỗi fan vì đời tư gây ồn ào.

Tối 10/8, đại diện nam ca sĩ cho biết anh lần đầu tiên viết thư trên trang cá nhân để công khai chuyện riêng. Jack nói quen Thiên An năm 2019, dịp quay MV thời còn hoạt động chung với K-ICM. Sau đó, Jack gặp lại Thiên An, nảy sinh tình cảm. Hai người có con với nhau nhưng chia tay sau khi Thiên An sinh em bé hồi tháng 4, do bất đồng quan điểm.

Jack viết: "Thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành". Anh khẳng định không "bắt cá hai tay" trong thời gian yêu cô.

Jack và Thiên An khi đóng chung MV "Sóng gió". Ảnh: Facebook Thiên An.

Ca sĩ xin lỗi fan, công ty và đối tác vì chuyện đời tư ồn ào. "Tuổi trẻ đã gặp quá nhiều thách thức và cũng như cơ hội khi được mọi người ủng hộ, nhưng Jack thật sự chưa đủ bản lĩnh vượt qua. Hôm nay Jack muốn thẳng thắn đối mặt với những sai lầm và đón nhận bài học cho mình", anh viết. Ca sĩ cho biết sẽ nhìn nhận sai lầm, tu dưỡng bản thân trước khi ra mắt dự án âm nhạc mới.

Trích MV 'Sóng gió' Jack và Thiên An (váy đỏ) diễn xuất trong MV "Sóng gió". Video: K-ICM Official.

Trước đó, tối 7/8, một cô gái đăng bài trên Facebook, tố cáo Jack lăng nhăng, có con với hot girl Thiên An. Một ngày sau, Thiên An xác nhận cô quen Jack từ hai năm trước, được gia đình ủng hộ yêu anh. Con gái hai người sinh ngày 1/4, tên là Yên Đan. Trên trang cá nhân, Thiên An nói Jack quen một số bạn gái khác trong thời gian cô mang thai. Mỗi tháng, mẹ Jack nhờ người gửi cho Thiên An 5 triệu đồng để nuôi dưỡng con.

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997, là ca sĩ tiềm năng của làng nhạc. Anh khởi đầu nghề hát với nhóm G5R. Sau đó, anh hợp tác với nhà sản xuất K-ICM (tên thật Nguyễn Bảo Khánh). Năm 2019, loạt ca khúc của bộ đôi này như: Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi...tạo tiếng vang, mỗi MV đều đạt trên 200 triệu lượt xem. Cuối năm 2019, cả hai ngưng hợp tác. Tháng 11/2020, anh đoạt giải "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" tại MTV EMA.

Thiên An sinh năm 1998 tại Bình Dương, từng là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, Đại học Công nghệ TP HCM - Hutech. Cô là mẫu ảnh, từng tham gia diễn xuất trong nhiều MV của Jack như Bạc phận, Sóng gió, Sao em vô tình...

Thanh Thanh - Tam Kỳ