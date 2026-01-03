Tin đồn 'xóa ảnh đại diện Facebook để tránh bị hack'

Nhiều người dùng Facebook xóa ảnh đại diện (avatar) và ảnh bìa (cover) với lý do tránh bị hacker tấn công, nhưng chuyên gia khẳng định thông tin không chính xác.

Trần Vĩnh (Quảng Trị) cho biết từ sáng 3/1, anh thấy một loạt fanpage với hàng trăm nghìn đến hàng triệu người theo dõi đồng loạt gỡ avatar và cover với lý do "bảo mật", nên anh cũng làm theo.

Hoài Thu (Dak Lak) cũng xóa avatar sau khi đọc thông tin từ một KOL có hơn 300.000 lượt theo dõi. "Tôi sợ tài khoản bị khóa, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống nên gỡ cho yên tâm. Thà xóa trước rồi tìm hiểu sau còn hơn bị tấn công thật", chị chia sẻ.

"Nhiều fanpage chủ động gỡ avatar và cover để tránh sự cố bảo mật. Nhiều bên đang tấn công Facebook, do đó các bạn có thể làm điều tương tự. Khi nào mọi thứ yên ổn, tôi sẽ thông báo đặt lại", một fanpage có hơn 500.000 thành viên kêu gọi.

Một fanpage chia sẻ hình ảnh các tài khoản đồng loạt xóa avatar. Ảnh: Bảo Lâm

Theo ông Mai Thanh Phú, người có thâm niên hơn 10 năm cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, thực tế kể từ tháng 11/2025, nhiều fanpage đã bị tấn công theo dạng report (báo cáo). Để hạn chế tình trạng này hoặc tránh tiếp tục bị report sau khi lấy lại trang, quản trị viên fanpage thường chủ động ẩn ảnh đại diện và ảnh bìa.

"Thực ra, đây là một mẹo của quản trị viên, có hiệu quả với những trang cá nhân, fanpage mới bị report và kháng cáo lấy lại được tài khoản", ông Phú nói. "Còn với người dùng cá nhân, cách làm này không có ý nghĩa gì".

Thế Hà, quản trị viên một hội nhóm có gần một triệu người theo dõi, cho biết đã xóa ảnh đại diện và ảnh bìa sau khi lấy lại tài khoản bị report tháng trước. Người này chia sẻ đây là "biện pháp nghiệp vụ lan truyền trong cộng đồng fanpage" để tránh trường hợp trang bị báo cáo thêm lần nữa, nhấn mạnh "không liên quan đến lỗ hổng bảo mật Facebook hay đợt quét tài khoản Facebook như tin đồn trên mạng xã hội".

"Khác với fanpage, tài khoản cá nhân không có ảnh đại diện sẽ rất dễ bị Facebook đánh giá tài khoản ảo, tăng nguy cơ bị nền tảng đưa vào tầm ngắm hoặc bị kẻ xấu chuyên 'RIP nick" nhắm tới", Thanh Nhân, chuyên gia bảo mật mạng xã hội, cảnh báo.

"RIP nick" là thuật ngữ chỉ hành động report một tài khoản Facebook với số lượng lớn, khiến bị khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn, không thể truy cập được do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hoặc bị nghi là tài khoản giả mạo, spam.

Một người dùng Facebook chia sẻ việc xóa avatar để "tránh bị hack". Ảnh: Bảo Lâm

Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, với sự tiến bộ của công nghệ AI, khuôn mặt hoặc hình ảnh người dùng đang bị kẻ gian sử dụng cho mục đích xấu. "Việc xác thực bằng khuôn mặt rất phổ biến, nên nhiều người lo ngại hình ảnh của mình bị hacker sử dụng cho mục đích xấu. Họ sẽ thấy bất an và làm theo, bất kể đúng sai", ông Thắng giải thích.

Theo chuyên gia này, việc thay hoặc xóa ảnh đại diện "không mất gì ngoài thời gian" của người dùng, nhưng cũng có thể gây một số ảnh hưởng. Chẳng hạn, trong quá trình giao dịch, nếu tài khoản không để ảnh đại diện, phía đối phương có thể lầm tưởng tài khoản bị hack và trở nên thận trọng. "Mọi người có thể nên chậm lại một nhịp để kiểm tra, thay vì làm theo ngay những cảnh báo trên mạng xã hội", ông Thắng nói thêm.

Bảo Lâm