Facebook gỡ 5,4 triệu bài đăng lừa đảo, gian lận tại Việt Nam

Meta cho biết hơn 5,4 triệu nội dung gian lận, lừa đảo và gây hiểu lầm trên Facebook tại Việt Nam đã bị gỡ bỏ trong nửa đầu 2025.

Theo Meta, trong sáu tháng đầu năm, gần 12 triệu tài khoản liên kết đến các trung tâm lừa đảo trên Facebook, Instagram và WhatsApp toàn cầu đã bị xử lý. Khoảng 20% vụ được báo cáo có liên quan đến tài khoản bị chiếm đoạt. Việc tăng cường bảo mật giúp số tài khoản bị tấn công giảm 48% trên Facebook và 41% trên Instagram trong quý II/2025.

Tại Việt Nam, Meta cũng xóa 14.000 nội dung trên Instagram. Hơn 94% vi phạm trên Facebook và 76% trên Instagram được hệ thống tự động phát hiện trước khi người dùng báo cáo. Hơn 116.000 tài khoản trên Facebook và 28.000 tài khoản trên Instagram bị đình chỉ, phần lớn vi phạm được phát hiện và gỡ tự động. Trên Marketplace, hơn 444.000 bài đăng đáng ngờ bị chặn. 18 triệu nội dung quảng cáo vi phạm trên Facebook bị gỡ.

Đại diện Meta cho biết Việt Nam đứng thứ hai về số bài bị gỡ bỏ trong những thị trường được thống kê, gồm Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, thành phố Hong Kong và đảo Đài Loan. Trong đó, Thái Lan đứng thứ đầu với 7,3 triệu bài đăng bị gỡ bỏ.

Người dùng đăng nhập tài khoản Facebook trên điện thoại. Ảnh: Trọng Đạt

Không chỉ Meta, TikTok cũng ghi nhận lượng lớn nội dung lừa đảo xuất hiện trên nền tảng. Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng giám đốc TikTok Việt Nam, cho biết, năm 2024, nền tảng này xóa hơn 400.000 video liên quan đến lừa đảo, trong đó 97% được hệ thống phát hiện và chặn gỡ. Người dùng nếu thấy nội dung lừa đảo cũng có thể "báo cáo nội dung nghi ngờ trong ba giây".

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam của Meta, cho rằng việc các nền tảng siết chặt kiểm soát là cần thiết trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Các cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dùng về sự gia tăng lừa đảo trực tuyến. Tại sự kiện khởi động chiến dịch Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 giữa tháng 10, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó cục trưởng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho hay, năm 2024, thiệt hại do lừa đảo qua mạng tại Việt Nam năm 2024 ước tính gần 20.000 tỷ đồng. Hơn 125.000 website giả mạo, mạo danh cơ quan, tổ chức được ghi nhận, với hàng trăm kịch bản, chiêu trò ngày càng tinh vi. Ông Bắc cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn vì nhiều nạn nhân không trình báo.

Người dùng di động nhận được tin nhắn lừa đảo việc làm online. Ảnh: Trọng Đạt

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khuyến nghị người dùng Internet ghi nhớ quy tắc "5 luôn" và "5 không". "5 không" gồm không chia sẻ dữ liệu cá nhân; không tiết lộ mã OTP; không bấm vào đường link, pop-up quảng cáo nghi ngờ; không mở tệp tin lạ gửi qua email hay ứng dụng nhắn tin; không làm theo yêu cầu chuyển tiền của người lạ.

Trong khi đó, "5 luôn" là luôn ý thức bảo mật thông tin cá nhân; luôn đặt mật khẩu mạnh và thay đổi thường xuyên; luôn dùng phần mềm uy tín, có bản quyền; luôn cập nhật kiến thức an ninh mạng; và luôn cảnh giác khi giao dịch online.

Các thống kê trong và ngoài nước ghi nhận mức độ lan rộng của tội phạm mạng. Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA) ước tính thiệt hại năm 2023 vượt 1.000 tỷ USD, riêng Việt Nam là 16 tỷ USD. Còn theo số liệu của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia năm 2024, lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam gây thiệt hại 18.900 tỷ đồng.

Trọng Đạt