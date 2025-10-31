Ông chủ Facebook: AI sẽ là nguồn nội dung khổng lồ cho mạng xã hội

CEO Meta Mark Zuckerberg khẳng định trí tuệ nhân tạo sẽ có tham gia đóng góp nội dung lớn cho "kỷ nguyên thứ ba" của mạng xã hội.

Tại cuộc họp báo cáo tài chính tuần này, Zuckerberg chia sẻ tầm nhìn của Meta trong việc tích hợp sâu hơn nội dung do AI tạo ra vào nền tảng của mình. Ông khẳng định AI sẽ giúp việc sản xuất và phân phối nội dung trực tuyến trở nên dễ dàng hơn.

"Mạng xã hội đã trải qua hai kỷ nguyên. Đầu tiên là khi tất cả nội dung đều đến từ bạn bè, gia đình và tài khoản bạn theo dõi trực tiếp. Thứ hai là khi chúng tôi thúc đẩy nội dung của các nhà sáng tạo", ông nói. Dù không đề cập trực tiếp, The Verge đánh giá tuyên bố của Mark Zuckerberg cho thấy AI sẽ là kỷ nguyên thứ ba của mạng xã hội.

Mark Zuckerberg tại sự kiện của Meta ở Menlo Park, California hồi tháng 9. Ảnh: AP

Theo CEO Meta, các hệ thống đề xuất "hiểu sâu sắc" bài đăng do AI tạo ra, từ đó "hiển thị cho bạn nội dung phù hợp và ngày càng có giá trị". Công ty đã nhúng công cụ AI vào các ứng dụng, đồng thời tung ra công cụ Vibes hồi tháng 9, cho phép tạo video bằng câu lệnh tương tự Sora của OpenAI.

Susan Li, Giám đốc tài chính của Meta, cho biết người dùng đã tạo hơn 20 tỷ hình ảnh qua Vibes. Mark Zuckerberg bổ sung: "Vibes là một ví dụ về loại nội dung mới được thúc đẩy bởi AI, và tôi tin còn rất nhiều cơ hội để xây dựng thêm các loại nội dung mới mẻ khác trong tương lai".

Việc đẩy mạnh AI cũng phù hợp với định hướng mà Meta công bố trước đó, khi cho biết sẽ sớm khuyến khích các cuộc trò chuyện giữa AI và người dùng để cá nhân hóa bảng tin của họ. Hồi tháng 5, CEO Meta cũng cho rằng trong tương lai, con người "sẽ có số bạn AI nhiều hơn bạn thật". Khi đó, chatbot AI sẽ đóng vai trò lớn trong cuộc sống và công việc, bên cạnh trở thành "bạn thân", người dùng có thể sử dụng chatbot để thực hiện giao dịch mua hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, thậm chí thay nhà trị liệu, lập trình viên, bác sĩ.

Huy Đức