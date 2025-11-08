Meta có thể 'kiếm được 16 tỷ USD từ quảng cáo lừa đảo'

Tài liệu nội bộ rò rỉ cho thấy Meta từng dự đoán có thể thu về 10,1% trong tổng doanh thu 2024, tương đương 16 tỷ USD, từ quảng cáo lừa đảo trên các nền tảng của mình.

Thông tin gây sốc này được hé lộ qua tài liệu nội bộ của Meta mà Reuters tiếp cận được. Trong đó, công ty nhận biết rõ một phần đáng kể doanh thu của mình đến từ quảng cáo gian lận, lừa đảo và hàng hóa bị cấm. Theo một báo cáo tháng 12/2024, trung bình mỗi ngày Meta hiển thị cho người dùng Facebook, Instagram và WhatsApp khoảng 15 tỷ quảng cáo rủi ro cao.

Logo Meta tại sự kiện về đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, tháng 10/2024. Ảnh: Lưu Quý

Nội dung cũng chỉ ra trong suốt ba năm, công ty của Mark Zuckerberg đã thất bại trong việc ngăn chặn làn sóng quảng cáo gian lận về thương mại điện tử, chương trình đầu tư lừa đảo, sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp và sản phẩm y tế bị cấm. Những quảng cáo này thường mạo danh để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ không có thật, nhằm mục đích lấy tiền từ những người dùng cả tin, ít hiểu biết.

Theo Reuters, Meta có hệ thống phân tích và phát hiện khả năng một chiến dịch là lừa đảo hay không. Tuy nhiên, công ty chỉ khóa tài khoản của nhà quảng cáo nếu mức độ chắc chắn gian lận đạt 95%. Còn nếu chỉ nghi ngờ lừa đảo, họ sẽ thực hiện một biện pháp khác là tính phí cao hơn, như một hình phạt để hạn chế mua thêm quảng cáo. Tuy nhiên, các nhóm lừa đảo vẫn tiếp tục chi tiền và vô tình làm tăng lợi nhuận cho Meta.

Tài liệu cho thấy Meta đánh giá quảng cáo lừa đảo là vấn đề ít nghiêm trọng và chỉ xem như mang lại trải nghiệm kém cho người dùng. Một tài liệu từ 2023 ước tính mỗi tuần, người dùng Facebook và Instagram báo cáo khoảng 100.000 trường hợp lừa đảo qua tin nhắn hợp lệ. Tuy nhiên, Meta bỏ qua hoặc từ chối 96% trong số đó.

Andy Stone, người phát ngôn của Meta, cho rằng tài liệu Reuters đưa ra "trình bày một góc nhìn có chọn lọc, bóp méo cách tiếp cận của Meta đối với gian lận và lừa đảo". Đồng thời, ông nói ước tính 10,1% doanh thu chỉ là sơ bộ, trong đó gồm cả nhiều quảng cáo hợp pháp, nhưng từ chối cung cấp con số chính xác.

Ông nói thêm, trong vòng 18 tháng qua, Meta giảm được 58% báo cáo của người dùng về quảng cáo lừa đảo. Công ty cũng gỡ bỏ hơn 134 triệu quảng cáo lừa đảo khỏi nền tảng của mình.

Tuy nhiên, áp lực pháp lý đối với Meta cũng đang gia tăng trên toàn cầu. Tại Anh, cơ quan quản lý cho biết sản phẩm của Meta có liên quan đến 54% tổng số thiệt hại về lừa đảo thanh toán trong năm 2023. Tại Mỹ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang điều tra công ty về việc chạy quảng cáo lừa đảo tài chính.

Trong tài liệu, Meta đang đặt mục tiêu giảm tỷ lệ doanh thu quảng cáo lừa đảo từ 10,1% xuống 7,3% vào 2025 và 5,8% vào 2027. Dù vậy, một số chuyên gia ước tính Meta có thể phải đối mặt khoản tiền phạt đến một tỷ USD, nhưng vẫn ít hơn so với lợi nhuận kiếm được từ các quảng cáo gian lận.

Huy Đức (theo Reuters, Tech Crunch)