Timothée Chalamet - ứng viên sáng giá ở Oscar 2025

Tài tử Timothée Chalamet đứng trước cơ hội thắng tượng vàng Oscar đầu tiên khi hóa thân huyền thoại âm nhạc Bob Dylan trong phim "A Complete Unknown".

Ở hạng mục Nam chính xuất sắc năm nay, Timothée Chalamet cạnh tranh bốn ứng viên gồm Adrien Brody (phim The Brutalist), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave) và Sebastian Stan (The Apprentice).

Theo CNN, Chalamet và Brody đều được đánh giá cao trong suốt mùa giải. Brody có lợi thế ban đầu khi thắng loạt giải thưởng tiền Oscar như Quả Cầu Vàng, BAFTA và Critics Choice Awards, song Chalamet gây sốt ở SAG Awards 2025 với màn phát biểu cho thấy tham vọng đoạt tượng vàng Oscar, hôm 23/2.

Anh nói: "Để nói về sự cống hiến cho vai diễn này, có lẽ sự im lặng là điều tinh tế nhất. Nhưng tôi không thể không chia sẻ với quý vị, vì dự án là 5 năm rưỡi tâm huyết của tôi. Thành thật mà nói, tôi đang theo đuổi sự vĩ đại. Tôi biết mọi người thường không nói như vậy, nhưng tôi muốn trở thành một trong những người vĩ đại. Tôi được những huyền thoại truyền cảm hứng, gồm Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Viola Davis, và tôi muốn đứng ngang hàng với họ".

Trong A Complete Unknown của đạo diễn James Mangold, Chalamet vào vai huyền thoại âm nhạc đoạt giải Nobel Văn học 2016. Các nhà phê bình khen diễn xuất của tài tử, cho rằng anh truyền tải tính cách nhân vật qua ánh mắt và lời nói.

Theo Rolling Stone, Timothée Chalamet dành nhiều thời gian với huấn luyện viên thanh nhạc, giáo viên guitar, người dạy phương ngữ và gia sư harmonica. Anh hết lòng vì nhân vật đến mức thường giữ khoảng cách với mọi người trên phim trường để chìm đắm vào thế giới của Dylan. Trong cuộc phỏng vấn trên podcast This Past Weekend, diễn viên nói không sử dụng điện thoại di động suốt ba tháng trên trường quay.

Nhiều chuyên trang điện ảnh như Awards Daily, Hollywood Reporter, Variety và ScreenRant cũng dự đoán hạng mục nam chính gọi tên Timothée Chalamet. Trước đó, một số diễn viên trẻ thắng giải Oscar cho phim tiểu sử gồm Eddie Redmayne (phim The Theory of Everything) và Rami Malek (Bohemian Rhapsody).

Diễn viên mang đến sự mới mẻ trong chiến dịch vận động Oscar bằng cách lái xe đạp điện đến buổi công chiếu phim, tham gia cuộc thi tìm người giống mình, làm bình luận viên khách mời trên chương trình College GameDay của kênh ESPN, dẫn chương trình và ca sĩ khách mời trên Saturday Night Live, ra mắt bản phối mới các ca khúc của Bob Dylan.

Cây bút Clayton Davis của Variety cho rằng hành động của Chalamet là bước đi chiến lược nhằm thu hút sự quan tâm của khán giả gen Z (thế hệ sinh từ năm 1997 đến 2012) với giải thưởng Viện Hàn lâm. "Anh ấy đang định nghĩa lại cách thức một nghệ sĩ tham gia vào mùa giải thưởng", Davis nói.

Trang BBC nhận định những tranh cãi xoay quanh việc sử dụng AI trong phim The Brutalist có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến sự đón nhận của khán giả đối với màn trình diễn của Adrien Brody, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh cho Chalamet. Nếu chiến thắng, anh sẽ phá kỷ lục của Brody để trở thành người trẻ nhất đoạt giải Nam chính xuất sắc.

Timothée Chalamet ở buổi ra mắt phim "A Complete Unknown" tại Los Angeles (Mỹ) tháng 12/2024. Ảnh: AP

Timothée Chalamet, 30 tuổi, sinh tại New York trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Diễn viên mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Pháp, gây tiếng vang với vai Elio trong Call Me By Your Name (2017).Một số dự án nổi bật khác anh từng đóng chính gồm A Rainy Day in New York (2019), Don't Look Up (2021), Wonka (2023). Năm 2023, anh đứng đầu danh sách 100 sao điển trai nhất do TC Candler bình chọn, được tạp chí GQ nhận xét là "làn gió mới" làm thay đổi quan niệm về vẻ đẹp của đàn ông. Hiện anh hẹn hò ngôi sao truyền hình Kylie Jenner, 27 tuổi.

Cạnh tranh Chalamet trên đường đua nam chính là Adrien Brody, được tạp chí Entertainment Weekly dự đoán chiến thắng. Xuyên suốt tác phẩm, Adrien Brody thể hiện sự đau khổ và kiên cường của người đàn ông ở thời hậu chiến. Rotten Tomatoes bình luận: "Kịch bản giàu cảm xúc kết hợp diễn xuất ấn tượng của Brody, The Brutalist là tác phẩm tuyệt vời khi kể về số phận của người nhập cư".

Cây bút Allison Wonchoba của Medium nhận định Brody là lựa chọn tốt cho hạng mục nam chính. Theo cô, Viện Hàn lâm nhiều lần lựa chọn các phim về Thế chiến II hoặc thảm họa diệt chủng Holocaust, và màn trình diễn của Brody trong tác phẩm sử thi The Brutalist có thể thu hút các thành viên bỏ phiếu. "Nếu Brody giành chiến thắng lần nữa trong lần đề cử thứ hai sẽ là kỳ tích chưa từng có", Wonchoba bình luận.

Theo IndieWire, Sebastian Stan được coi là nhân tố bất ngờ trong cuộc đua Oscar. Trong The Apprentice, anh hóa thân ông Donald Trump thời trẻ, được thành viên quốc tế của Viện Hàn lâm yêu thích, thể hiện qua chiến thắng ở Quả Cầu Vàng. Tuy nhiên, việc liên tục nhắc đến ông Donald Trump trong chiến dịch tranh giải khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu, cho rằng Stan cố tình thu hút sự chú ý. So với The Apprentice, một số nhà phê bình lại đánh giá cao màn trình diễn của anh trong phim độc lập A Different Man, nhưng không được đề cử.

Colman Domingo và Ralph Fiennes là hai cái tên quen thuộc ở Oscar, nhưng theo BBC, dự án Sing Sing của Domingo ít được chú ý và Fiennes không có nhiều hoạt động trong chiến dịch tranh giải cho Conclave như các đồng nghiệp khác.

Giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 do danh hài Conan O'Brien dẫn chương trình, sẽ diễn ra tối 2/3 giờ Los Angeles, Mỹ (sáng 3/3 giờ Hà Nội). Năm ngoái, Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan đại thắng với bảy giải, gồm Phim hay nhất.

Giải Nam chính xuất sắc là một trong những hạng mục quan trọng nhất mỗi mùa Oscar. Tài tử Daniel Day-Lewis hiện giữ kỷ lục với ba lần chiến thắng. Các ngôi sao Marlon Brando, Gary Cooper, Tom Hanks, Dustin Hoffman, Fredric March, Jack Nicholson, Sean Penn và Spencer Tracy xếp sau với hai giải. Laurence Olivier và Spencer Tracy giữ kỷ lục nhiều đề cử nhất với chín lần góp mặt. Anthony Hopkins, 82 tuổi, là diễn viên lớn tuổi nhất giành tượng vàng tại sự kiện năm 2021.

