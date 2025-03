Adrien Brody có cơ hội đoạt Oscar lần hai

Adrien Brody tỏa sáng với vai chính trong "The Brutalist", nhiều cơ hội đoạt tượng vàng Oscar thứ hai sau phim "The Pianist".

Trong The Brutalist - nhận 10 đề cử Oscar 2025, Brody vào vai László Toth, kiến trúc sư người Do Thái gốc Hungary may mắn sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust. Mang theo vết thương chiến tranh và giấc mơ chưa thành hình, anh di cư đến Mỹ với hy vọng xây dựng lại cuộc đời từ đống đổ nát. Anh phải đấu tranh để khẳng định bản sắc, vượt qua định kiến và tìm chỗ đứng cho những công trình mang dấu ấn.

Trailer 'The Brutalist' Trailer "The Brutalist". Video: A24

Với đôi lông mày rậm hình chữ bát, sống mũi cao và gương mặt góc cạnh, anh mang đến vẻ ngoài khí chất, khó có thể sao chép. Đôi mắt của Adrien Brody toát lên sự từng trải, giúp anh ghi dấu trong những vai diễn mang nội tâm phức tạp như trong The Brutalist. Vẻ ngoài cùng tài năng diễn xuất mang đến cho nhân vật sự mạnh mẽ, kiên định trong mọi lựa chọn.

Trước Oscar, tài tử giành giải Nam chính xuất sắc trong phim chính kịch tại Quả Cầu Vàng 2025, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của anh tại giải thưởng này. The Brutalist nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình khi ra mắt tại các liên hoan phim lớn. Trang IndieWire cho rằng László Toth là vai diễn ấn tượng nhất của Brody trong nhiều năm qua.

Adrien Brody trong một cảnh phim "The Brutalist". Ảnh: A24

Trong cuộc phỏng vấn với W Magazine, Brody nói vai diễn ban đầu không thuộc về anh mà được trao cho người khác. Khi nhận kịch bản từ đạo diễn Brady Corbet, chiều sâu của tác phẩm thu hút Brody. Anh từng thuyết phục Corbet để được nhận, nhưng vai diễn lại vuột khỏi tay khiến Brody tiếc nuối. Dự án bị trì hoãn suốt một năm, sau đó nhà làm phim chọn mời anh.

Adrien Brody, 52 tuổi, sinh tại New York (Mỹ) trong một gia đình làm nghệ thuật. Khi còn nhỏ, Brody biểu diễn ảo thuật tại các bữa tiệc sinh nhật của trẻ em với biệt danh "The Amazing Adrien". Bố mẹ đăng ký cho Brody vào các lớp diễn xuất để anh tránh xa cạm bẫy xã hội. Năm 13 tuổi, anh tham gia đóng phim. Năm 1998, Brody nhận đề cử Giải thưởng Tinh thần Độc lập cho vai diễn trong Restaurant. Diễn viên còn góp mặt trong Summer of Sam của Spike Lee và The Thin Red Line của Terrence Malick.

Theo Variety, đạo diễn Roman Polanski xem màn trình diễn của Brody trong Harrison's Flowers (2000) và quyết định giao cho anh vai chính trong The Pianist (2002). Brody nghỉ học nhiều tháng, giảm hơn 10 kg trong sáu tuần, bán xe hơi để đầu tư cho vai diễn, đòng thời học piano bốn giờ một ngày.

Sau khi đoạt Oscar đầu tay, sự nghiệp của anh lận đận vì không tìm được vai diễn bùng nổ. Thay vì chạy theo dòng phim thương mại, Brody kiên trì thử nghiệm trong những dự án có chiều sâu như The Darjeeling Limited (2007), The Grand Budapest Hotel (2014), Blonde (2022) hay series Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (2022).

Adrien Brody giành giải Nam chính xuất sắc trong phim chính kịch tại Quả Cầu Vàng 2025. Ảnh: Golden Globes

Về đời tư, Brody hẹn hò diễn viên kiêm người mẫu Tây Ban Nha Elsa Pataky năm 2006, chia tay ba năm sau đó. Theo People, Brody và nhà thiết kế người Anh Georgina Chapman được bắt gặp hẹn hò lần đầu vào tháng 4/2019. Trước đó, Chapman kết hôn "ông trùm Hollywood" Harvey Weinstein vào năm 2007, hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2021.

Thu Giang (theo W Magazine, Variety, Vanity Fair, The Times)