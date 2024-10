Tài tử Daniel Day-Lewis tái xuất sau 7 năm vắng bóng

Daniel Day-Lewis tái xuất màn ảnh rộng với phim "Anemone", do con trai ông đạo diễn.

Dự án đánh dấu sự trở lại của Daniel Day-Lewis sau Phantom Thread - ra mắt năm 2017. Theo Variety, kịch bản do ông và con trai - Ronan Day-Lewis - viết, nội dung xoay quanh tình cảm cha con, tình anh em, các mối quan hệ khác trong gia đình.

Daniel Day-Lewis (giữa) cùng vợ - Rebecca Miller (phải) và con trai Ronan Day-Lewis - trong một sự kiện tháng 10/2023. Ảnh: Just Jared

Hôm 1/9, chủ tịch Focus Features Peter Kujawski nói: "Chúng tôi không thể vui mừng hơn khi hợp tác Ronan. Cha con Daniel đã viết một kịch bản thực sự xuất sắc, chúng tôi mong đợi đưa góc nhìn của họ đến với khán giả".

Ngoài Daniel Day-Lewis, dàn diễn viên gồm Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley và Safia Oakley-Green. Ben Fordesman làm đạo diễn hình ảnh, Jane Petrie đảm nhận vị trí thiết kế trang phục và Chris Oddy là nhà thiết kế sản xuất.

Ronan Day-Lewis, 26 tuổi, là nhà làm phim và họa sĩ. Anh ra mắt triển lãm nghệ thuật tại Hong Kong ngày 2/10, trước khi tổ chức ở New York và Los Angeles (Mỹ).

Daniel Day-Lewis, 67 tuổi, là người duy nhất từng giành ba giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc, cho vai diễn trong My Left Foot (1989), There Will Be Blood (2007) và Lincoln (2012). Ông cũng được đề cử giải Oscar cho các vai diễn trong In the Name of the Father (1993), Gangs of New York (2002) và Phantom Thread (2017).

Daniel Day-Lewis trong 'There will be blood' Daniel Day-Lewis trong phân đoạn phim "There Will Be Blood", do Paul Thomas Anderson đạo diễn. Video: Miramax Films

Nghệ sĩ tuyên bố từ giã diễn xuất vào năm 2017 trước khi Phantom Thread ra mắt. Trong một cuộc phỏng vấn với W Magazine, ông nói: "Suốt đời tôi tự nhủ mình nên ngừng diễn xuất. Tôi không biết tại sao lần này lại khác, nhưng thôi thúc bỏ nghề đã ăn sâu vào tôi và điều đó trở thành một sự bắt buộc. Đó là điều tôi phải làm".

Day-Lewis từng có mối tình sáu năm với diễn viên người Pháp Isabelle Adjani. Năm 1995, con trai của họ chào đời tại thành phố New York (Mỹ), vài tháng sau khi cả hai chia tay. Năm 1996, ông kết hôn nhà làm phim Rebecca Miller, có hai con trai.

Daniel Day-Lewis tại lễ trao giải Oscar 2013, nhận giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim "Lincoln". Ảnh: AFP

Đầu năm nay, tài tử tham dự lễ trao giải của Ủy ban Quốc gia về phê bình điện ảnh (National Board of Review), tái ngộ đạo diễn của Gangs of New York Martin Scorsese. Trong sự kiện, Scorsese ngỏ ý muốn diễn viên quay lại đóng phim của ông trong tương lai.

Quế Chi (theo Variety)