Timothée Chalamet, Kylie Jenner tình tứ ở Oscar

Timothée Chalamet ở Oscar 2025 Timothée Chalamet lên thảm đỏ Oscar 2025. Video: Variety

Đôi uyên ương tham dự lễ trao giải lần thứ 97 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ ở Hollywood, tối 2/3 (sáng 3/3, giờ Hà Nội). Cả hai cùng diện phong cách đơn sắc. "Mỹ nam đẹp nhất thế giới" 2023 chọn bộ vest Givenchy màu vàng bơ phối đồng điệu sơ mi, đeo vòng cổ kim cương và vòng tay Love của Cartier.

Kylie Jenner không lên thảm đỏ mà đợi bạn trai bên trong Nhà hát Dolby. Ngôi sao truyền hình 28 tuổi gợi cảm trong chiếc váy đen hở ngực của Miu Miu cùng trang sức Lorraine Schwartz. Cô tạo kiểu tóc ngôi lệch với những lọn xoăn theo phong cách Hollywood xưa. Cả hai trò chuyện thân mật, trao nhau những nụ hôn được các phóng viên của tờ Pagesix mô tả là "nồng nhiệt" trước khi ngồi xuống dự lễ.

Timothée Chalamet hôn Kylie Jenner trong Nhà hát Dolby - nơi diễn ra lễ trao giải Oscar. Ảnh: Reuters

Khoảnh khắc tình cảm của họ được chia sẻ liên tục trên X. Trong một bài đăng, khán giả khen cả hai đẹp đôi, dễ thương. Một số ý kiến cho rằng Timothée dù để râu trông vẫn trẻ con hơn bạn gái. Vài người hâm mộ của tài tử không ủng hộ mối quan hệ vì cho rằng Kylie Jenner không xứng với anh khi có nhiều scandal.

Timothée và Kylie yêu nhau từ tháng 4/2023 nhưng ít khi xuất hiện công khai cùng nhau. Họ được cho là nghiêm túc trong tình yêu. Tài tử được gia đình bạn gái khen là người đàn ông của gia đình, tận tâm, biết cách cân bằng cuộc sống, có sự nghiệp thành công. Cả hai thường nấu ăn cùng nhau, chơi board game và du lịch mỗi khi trống lịch trình. Cặp sao cũng thường dành thời gian cho gia đình của Kylie, gặp gỡ bạn bè hai bên.

Ở Oscar 2025, Timothée Chalamet được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong phim tiểu sử về Bob Dylan - A Complete Unknown. Anh cạnh tranh cơ hội với Adrien Brody, Colman Domingo, Ralph Fiennes và Sebastian Stan. A Complete Unknown nhận tám đề cử, trong đó có giải Phim hay nhất.

Tại SAG Awards 2025 - giải tiền Oscar quan trọng nhất, Timothée trở thành người trẻ tuổi nhất chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.

Timothée Chalamet hôn Kylie Jenner ở Quả Cầu Vàng 2024 (video: Pagesix) Timothée Chalamet hôn Kylie Jenner ở Quả Cầu Vàng 2024. Video: Pagesix

Timothée Chalamet sinh tại New York trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Diễn viên mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Pháp, với tài năng diễn xuất được ví là Leonardo DiCaprio thế hệ mới. Anh được giới phê bình đánh giá cao với nhiều tác phẩm, trong đó có Lady Bird, Little Women, Dune. Trước khi yêu Kylie, diễn viên từng hẹn hò Lily-Rose Depp, Eiza González và Taylor Russell.

Kylie Jenner là em gái Kim Kardashian và siêu mẫu Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với gần 400 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Cô có hai con - bé Stormie, bảy tuổi, và Aire, ba tuổi - với ca sĩ kiêm rapper Travis Scott trong 5 năm hẹn hò (2017-2022).

