Timothée Chalamet kể chuyện trượt vai do 'xấu xí'

Tài tử Timothée Chalamet, 29 tuổi, cho biết từng bị các đạo diễn phim hành động từ chối vì anh quá gầy gò.

Trên Rolling Stone ấn bản Anh ngày 29/11, Timothée Chalamet kể lại giai đoạn đầu mới vào nghề, đi casting phim hành động Maze Runner và Divergent nhưng bị từ chối.

"Tôi luôn nhận được phản hồi giống nhau: 'Cậu không có hình thể phù hợp dự án. Tôi nhớ người đại diện từng gọi điện và bảo rằng: 'Tôi mệt mỏi với việc nhận những câu trả lời như thế từ nhà sản xuất. Chúng tôi dừng giới thiệu cậu cho các dự án lớn hơn vì cậu không tăng cân'. Tôi đã cố gắng thay đổi ngoại hình nhưng không thể. Cơ chế trao đổi chất của cơ thể tôi là như vậy", anh nói.

Diễn viên Timothée Chalamet trên tạp chí Rolling Stone. Ảnh: Rolling Stone

Theo Rolling Stone, ngoại hình không đúng chuẩn phim hành động lại đem đến cơ hội cho Chalamet thử sức dòng phim indie - bước đệm để nổi tiếng. Năm 2017, anh gây tiếng vang với vai Elio trong Call Me By Your Name và nhận đề cử Nam diễn chính xuất sắc Oscar 2018. Sau đó, anh tiếp tục tạo dấu ấn trong Lady Bird (2017), Beautiful Boy (2018) và Little Women (2019). Về quyết định đóng phim hành động ngày trước, nghệ sĩ nói: "Tôi đã gõ một cánh cửa không bao giờ mở. Vì vậy, tôi chuyển sang lựa chọn khác khiêm tốn hơn nhưng giúp tôi tỏa sáng".

Tạp chí nhận xét sau nhiều năm gây dựng tên tuổi, Chalamet chứng minh năng lực trong hai phần bom tấn Dune của đạo diễn Denis Villeneuve. Phim ra mắt lần đầu năm 2021, thu hơn 400 triệu USD và thắng sáu giải Oscar. Doanh số phần hai đạt hơn 700 triệu USD toàn cầu, lọt vào top 10 phim ăn khách nửa đầu năm nay do Box Office Mojo công bố. Giới chuyên môn đánh giá diễn xuất của Chalamet tròn vai, đóng đạt những cảnh đòi hỏi chiều sâu lẫn hành động.

Ngoại hình của Timothée Chalamet khi đóng "Call Me By Your Name". Ảnh: Sony Pictures

Dự án sắp tới của Timothée Chalamet là phim tiểu sử về huyền thoại Bob Dylan - A Complete Unknown - dự kiến ra rạp ngày 25/12. Theo Rolling Stone, để vào vai diễn, anh dành nhiều thời gian với huấn luyện viên thanh nhạc, giáo viên guitar, người dạy phương ngữ và gia sư harmonica. Anh hết lòng vì nhân vật đến mức thường giữ khoảng cách với mọi người trên phim trường để chìm đắm vào thế giới của Dylan.

"Tôi có ba tháng để hóa thân Bob Dylan sau năm năm chuẩn bị mọi thứ cho vai diễn. Vì thế khi nhập vai, tôi muốn có sự tập trung tuyệt đối. Ông ấy xứng đáng với điều đó và hơn thế nữa", anh nói với tạp chí.

Bob Dylan, 83 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ có sức ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc đại chúng thế giới. Năm 2016, Bob Dylan được trao giải Nobel Văn học vì "tạo ra những biểu đạt thi ca mới bên trong truyền thống âm nhạc vĩ đại của Mỹ".

Teaser 'A Complete Unknown' Teaser phim "A Complete Unknown". Video: Searchlight Pictures

Timothée Chalamet sinh năm 1995, sinh tại New York trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Diễn viên mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Pháp, gây tiếng vang với vai Elio trong Call Me By Your Name (2017). Một số dự án nổi bật khác anh từng đóng chính gồm Wonka (2023), Don't Look Up (2021), A Rainy Day in New York (2019). Năm 2023, anh đứng đầu danh sách 100 sao điển trai nhất do TC Candler bình chọn, được GQ nhận xét là "làn gió mới" làm thay đổi quan niệm về vẻ đẹp của đàn ông. Hiện anh hẹn hò ngôi sao truyền hình Kylie Jenner, 27 tuổi.

