CaliforniaTài tử Timothée Chalamet, 28 tuổi, thể hiện tình cảm với Kylie Jenner, 26 tuổi, bằng nụ hôn trên hàng ghế ở Quả Cầu Vàng 2024.

"Mỹ nam đẹp nhất thế giới" 2023 và bạn gái cùng mặc đồ đen tới sự kiện sáng 8/1 (giờ Hà Nội). Ngôi sao 28 tuổi nổi bật trong đám đông với bộ vest đen của Celine, kết hợp áo khoác sequin với sơ mi lụa, quần tây và bốt Chelsea. Kylie Jenner diện đầm ren đen xuyên thấu, hở lưng của Hanae Mori.

Timothée Chalamet hôn Kylie Jenner ở Quả Cầu Vàng 2024 (video: Pagesix) Timothée Chalamet hôn Kylie Jenner ở Quả Cầu Vàng 2024. Video: Pagesix

Chalamet nắm tay Jenner khi họ cùng đến chỗ ngồi. Tổng biên tập Ramin Setoodeh của tờ Variety đã chia sẻ bức ảnh lãng mạn của cặp sao trên X. Cả hai hôn nhau và say sưa trò chuyện, đánh dấu lần đầu công khai thể hiện tình yêu tại sự kiện của làng giải trí.

Họ hẹn hò từ tháng 4 năm ngoái. Hồi tháng 9/2023, Chalamet và Jenner cùng nhau xuất hiện trước công chúng nhưng không lên tiếng thừa nhận mối quan hệ. Cả hai nhiều lần được nhìn thấy cùng nhau dùng bữa tối tại Tuần lễ thời trang New York, đi xem giải Mỹ Mở rộng 2023.

Tháng trước, Chalamet dự buổi dạ tiệc Giáng sinh cùng gia đình Kardashian-Jenner. Một nguồn tin nói với People Kylie Jenner "vô cùng hạnh phúc" trong mối tình với Chalamet, còn tài tử cho biết "kinh ngạc về mọi thứ" mà Jenner đạt được trong những năm qua. "Anh ấy còn khen cô ấy là một người mẹ tuyệt vời, ủng hộ sự nghiệp của Jenner. Chalamet rất được lòng gia đình bạn gái", nguồn tin nói.

Kylie Jenner là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 260 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Kylie Jenner sở hữu tủ đồ xa xỉ thuộc hàng top làng giải trí. Cô thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin.

Bên bạn trai, Kylie Jenner diện đầm dòng Haute Couture năm 1998 của Hanae Mori. Ảnh: Instagram archivekyliejenner

Timothée Chalamet sinh tại New York trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Diễn viên mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Pháp, với tài năng diễn xuất được ví là Leonardo DiCaprio thế hệ mới. Anh được giới phê bình đánh giá cao với nhiều tác phẩm, trong đó có Lady Bird, Little Women, Dune. Anh được trang TC Candler bình chọn là "Mỹ nam đẹp nhất thế giới" 2023.

Lễ trao giải năm nay đánh dấu lần thứ ba Timothée Chalamet được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc với phim Wonka. Trước đó, anh tranh hạng mục này với Call Me By Your Name và Beautiful Boy.

Thời gian qua, anh cùng đoàn phim đến nhiều nơi để quảng bá Wonka. Tài tử ghi điểm với phong cách thời trang thanh lịch xen lẫn phá cách trong thiết kế của Tom Ford. Phụ kiện đáng chú ý nhất anh từng đeo trong chuyến quảng bá này là chiếc vòng cổ Cartier đính 964 viên ngọc lục bảo, đá rubellit, tourmaline hồng, đá opal xanh, kết hợp phần nền bằng vàng trắng đính gần 1.000 viên đá. Theo Vogue, món trang sức mất 450 giờ thực hiện.

Họa Mi (theo People)